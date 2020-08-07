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Капитан Оболони-Бровар забил с центра поля в матче с Металлистом 1925. ВИДЕО
Первая лига дарит эффектные голы
Перед возобновлением чемпионата "Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925" считались одними из претендентов на повышение в классе. Но ближе к завершению сезона в Первой лиге их шансы растаяли. Поэтому в очном поединке в предпоследнем туре команды могли порадовать болельщиков ярким футболом. Лучше это удалось хозяевам поля, которые добыли эффектную победу со счетом 3:0.
А начал погром капитан пивоваров Олег Слободян. В начале второго тайма он отлично сориентировался в ситуации и нанес классный удар из центрального круга. Мяч по высокой дуге залетел за шиворот киперу харьковчан.
Добавим, что для 23-летнего Слободяна это уже пятый гол в текущем сезоне.