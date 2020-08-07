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Капитан Оболони-Бровар забил с центра поля в матче с Металлистом 1925. ВИДЕО

Первая лига
(3 голосов)

Первая лига дарит эффектные голы

Капитан Оболони-Бровар забил с центра поля в матче с Металлистом 1925. ВИДЕО
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Перед возобновлением чемпионата "Оболонь-Бровар" и "Металлист 1925" считались одними из претендентов на повышение в классе. Но ближе к завершению сезона в Первой лиге их шансы растаяли. Поэтому в очном поединке в предпоследнем туре команды могли порадовать болельщиков ярким футболом. Лучше это удалось хозяевам поля, которые добыли эффектную победу со счетом 3:0.

А начал погром капитан пивоваров Олег Слободян. В начале второго тайма он отлично сориентировался в ситуации и нанес классный удар из центрального круга. Мяч по высокой дуге залетел за шиворот киперу харьковчан.

Добавим, что для 23-летнего Слободяна это уже пятый гол в текущем сезоне.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Олег Слободян Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
07.08.2020 в 20:52
Слободян-молодший красава, не то шо ті ваші Стороженки з Козловськими. Сам пробився, сам став капітаном; це і по грі видно, і по статистиці. Молодчага.
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