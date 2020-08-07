Гол-красавец Оболонь-Бровар посвятил экс-игроку, который борется с тяжелой болезнью

Первый гол в матче 29 тура Первой лиги с "Металлист 1925" (3:0) " пивовары " забили с центра поля. Автором невероятно красивого мяча был капитан команды Олег Слободян.

Только увидев мяч в сетке ворот - он побежал к скамейке запасных и вместе со всей командой продемонстрировал футболку с номером "23".