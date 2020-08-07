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Гол-красавец Оболонь-Бровар посвятил экс-игроку, который борется с тяжелой болезнью

Первая лига
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Футболка с номером "23"

Гол-красавец Оболонь-Бровар посвятил экс-игроку, который борется с тяжелой болезнью
Новина українською

Первый гол в матче 29 тура Первой лиги с "Металлист 1925" (3:0) "пивовары" забили с центра поля. Автором невероятно красивого мяча был капитан команды Олег Слободян.

Только увидев мяч в сетке ворот - он побежал к скамейке запасных и вместе со всей командой продемонстрировал футболку с номером "23".

Под этим номером в киевской команде в 2018-2019 годах выступал канадский легионер украинского происхождения Арамис Кузин. У этого 21-летнего игрока обнаружен рак костей.

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В статье: Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Арамис Кузин
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