Чижевский: Агробизнес может заявиться в УПЛ в случае удачного финиша

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу в матче 29-го тура Первой лиги над "Черноморцем" (1:0).

"В принципе, мы знали, куда едем. "Черноморец" – команда с традициями. Последние матчи показали, что они играют в очень интересный и агрессивный футбол как дома, так и на выезде. Они практически всегда играют первым номером, пытаются прессинговать. Мы очень серьезно готовились, потому что прекрасно понимали, что если хотим бороться за призовые места – нужна только победа.

По игре первый тайм был равным. Второй тайм начали неплохо, но в середине "Черноморец" перехватил инициативу. Нам создавали проблемы для линии защиты. Спасибо футболистам, что выдержали и довели матч до победы. Надо было раньше снимать все вопросы. Но это футбол. Хорошо, что есть три очка, мы дальше боремся за призовые места.

Перспективы по выходу в УПЛ? Это решать президенту, какое решение он примет. Он озвучивал в СМИ, в этом году мы не выходим в УПЛ и будем готовиться к следующему сезону. Но сами понимаете, что если мы займем призовое место, все может измениться", – заявил Чижевский.