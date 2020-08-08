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Чижевский: Агробизнес может заявиться в УПЛ в случае удачного финиша

Первая лига
(1 голосов)

Первоначально клуб не собирался выступать в УПЛ не на своем стадионе

Чижевский: Агробизнес может заявиться в УПЛ в случае удачного финиша
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу в матче 29-го тура Первой лиги над "Черноморцем" (1:0).

"В принципе, мы знали, куда едем. "Черноморец" – команда с традициями. Последние матчи показали, что они играют в очень интересный и агрессивный футбол как дома, так и на выезде. Они практически всегда играют первым номером, пытаются прессинговать. Мы очень серьезно готовились, потому что прекрасно понимали, что если хотим бороться за призовые места – нужна только победа.

По игре первый тайм был равным. Второй тайм начали неплохо, но в середине "Черноморец" перехватил инициативу. Нам создавали проблемы для линии защиты. Спасибо футболистам, что выдержали и довели матч до победы. Надо было раньше снимать все вопросы. Но это футбол. Хорошо, что есть три очка, мы дальше боремся за призовые места.

Перспективы по выходу в УПЛ? Это решать президенту, какое решение он примет. Он озвучивал в СМИ, в этом году мы не выходим в УПЛ и будем готовиться к следующему сезону. Но сами понимаете, что если мы займем призовое место, все может измениться", – заявил Чижевский.

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Черноморец ТВ
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Комментарии (5)
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Cannabis Sativa (Луцк)
08.08.2020 в 11:13
Интересно, Чижевский слыхал что-то об аттестации? Или он думает, что Собуцкий решает, каким командам в УПЛ играть?
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0
0
Dimoncho (Kharkov)
08.08.2020 в 11:10
пожалуйста, помилуйте УПЛ, там итак нынче уныло...
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0
0
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armik (Киев)
08.08.2020 в 10:32
Играть, как принято среди колхозных команд, будут в Киеве.
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.08.2020 в 09:42
Там президент цього Агрофітнесу Собуцький вже повинен разом з Павелком на нарах чалитися, а вони в УПЛ...
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+2
-1
aleks68
08.08.2020 в 11:00
ты должен давно удавится от своих высеров и прогнозов.почему до сих пор жив и продолжаешь писать х.....?
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+1
0


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