Первая лига
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Все голы 29-го тура Первой лиги
Предпоследний тур выдался весьма результативным
Предоставляем вашему вниманию видеонарезку всех голов 29-го тура Первой лиги.
За тур до финиша чемпионата сразу 5 команд претендуют на выход в Премьер лигу: "Ингулец" (59 очков), "Минай" (59), "Агробизнес" (57), "Волынь" (57) и "Рух" (55).
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