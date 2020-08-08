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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все голы 29-го тура Первой лиги

Первая лига
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Предпоследний тур выдался весьма результативным

Все голы 29-го тура Первой лиги
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеонарезку всех голов 29-го тура Первой лиги.

За тур до финиша чемпионата сразу 5 команд претендуют на выход в Премьер лигу: "Ингулец" (59 очков), "Минай" (59), "Агробизнес" (57), "Волынь" (57) и "Рух" (55).

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