Металлург сообщил ПФЛ, что не имеет возможности выехать на игру с Рухом

ГФК "Металлург" обратился к болельщикам, ПФЛ и СМИ. Клуб сообщил, что не поедет на матч против ФК "Рух". Поединок должен был состояться 10 августа.

Официальные причины такого решения: высокое игровое нагрузки, большое количество переездов, отсутствие полноценного тренировочного процесса и восстановления футболистов.

"Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22 тура с львовским "Рухом" поступило в клуб непосредственно в день игры с ГФК "Николаев" 7.08.2020 в 15:30 и было принято без согласия обоих клубов. Девять часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, не просто делают невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с ФК "Рух". Клуб физически не успевает обеспечить билетами во Львов футболистов и администрацию "Металлурга", а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому ГФК "Металлург" сообщает , что не имеет возможности провести игру 10.08.2020 с ФК "Рух".

Заметим, что дорога во Львов из Запорожья занимает больше 20 часов, из-за чего футболисты "Металлурга" не смогут нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения игры против ФК "Черноморец" 13.08.2020. За последние двадцать календарных дней наша команда провела в чемпионате семь матчей с разъездами. Если "Металлург" не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в четыре дня", - письмо, которое клуб направил в ПФЛ и ФК "Рух".