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Металлург сообщил ПФЛ, что не имеет возможности выехать на игру с Рухом

Первая лига
(1 голосов)

Причина: клуб физически не успевает обеспечить выезд во Львов

Металлург сообщил ПФЛ, что не имеет возможности выехать на игру с Рухом
Новина українською

ГФК "Металлург" обратился к болельщикам, ПФЛ и СМИ. Клуб сообщил, что не поедет на матч против ФК "Рух". Поединок должен был состояться 10 августа.

Официальные причины такого решения: высокое игровое нагрузки, большое количество переездов, отсутствие полноценного тренировочного процесса и восстановления футболистов.

"Решение ПФЛ о дате перенесенного матча 22 тура с львовским "Рухом" поступило в клуб непосредственно в день игры с ГФК "Николаев" 7.08.2020 в 15:30 и было принято без согласия обоих клубов. Девять часов, проведенных в автобусе после игры по дороге в Запорожье, не просто делают невозможным процесс восстановления и подготовки к матчу с ФК "Рух". Клуб физически не успевает обеспечить билетами во Львов футболистов и администрацию "Металлурга", а также забронировать отель рядом со стадионом. Поэтому ГФК "Металлург" сообщает , что не имеет возможности провести игру 10.08.2020 с ФК "Рух".

Заметим, что дорога во Львов из Запорожья занимает больше 20 часов, из-за чего футболисты "Металлурга" не смогут нормально подготовиться к решающей с турнирной точки зрения игры против ФК "Черноморец" 13.08.2020. За последние двадцать календарных дней наша команда провела в чемпионате семь матчей с разъездами. Если "Металлург" не поднимется выше 15 места, то футболистам придется играть еще два матча плей-офф с интервалом в четыре дня", - письмо, которое клуб направил в ПФЛ и ФК "Рух".

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В статье: Первая лига ПФЛ Рух (Львов) ГФК Металлург (Запорожье)
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Источник:
ГФК "Металлург"
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Комментарии (4)
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GlavVred (Odessa)
08.08.2020 в 23:34
Ха-ха! За одну неявку по регламенту с чемпионата не снимают :-) Расклад такой Металлург не едет во Львов и Рух получает свои 3 очка, а затем Черноморец не едет в Запорожье и Металлург получает свои 3 очка. Балканам всё равно, так как Карпаты не заявляются в 1 лигу соответственно освобождается 1 место его Балканы и получат :-) Об этом и говорит всё время Поворознюк, что уже всё давно порешали...
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androma (Вересневе)
08.08.2020 в 23:22
А какая интрига внизу турнирной таблицы. Если Балканы не выиграют в Ингульца они рискуют вылететь. А если Ингулец проиграет Балканам то может не выйти в УПЛ. У всех мотивация зашкаливает
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Динамо-машина (Киев)
08.08.2020 в 23:17
Правильно. Лучше отдохнуть и дать хороший бой Черноморцу. Все равно во Львове мало шансов зацепиться за очки.
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2020 в 22:58
перенести матч на другой день это 1 лига а не ЛЧ и ЛЕ
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