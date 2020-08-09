  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. У игрока Прикарпатья выявлен коронавирус
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У игрока Прикарпатья выявлен коронавирус

Первая лига
(1 голосов)

Неназванный игрок пребывает на самоизоляции

У игрока Прикарпатья выявлен коронавирус
Новина українською

На этой неделе игроки, тренеры и персонал Ивано-Франковского "Прикарпатья" в полном составе прошли очередное ПЦР-тестирование на COVID-19. Накануне матча 29-го тура Первой лиги из лаборатории поступили результаты молекулярно-генетического исследования, один из которых оказался положительным.

Заражение коронавирусом обнаружили у одного из игроков. Футболист не испытывает особых симптомов заболевания и с 4-го числа находится на двухнедельной самоизоляции у себя дома. Результаты тестов на COVID-19 у всех других представителей МФК "Прикарпатье" отрицательные.

Отмечается, что при предыдущих четырех тестированиях случаев заражения COVID-19 у команды не было.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
МФК Прикарпатье
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...