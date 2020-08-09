У игрока Прикарпатья выявлен коронавирус

На этой неделе игроки, тренеры и персонал Ивано-Франковского "Прикарпатья" в полном составе прошли очередное ПЦР-тестирование на COVID-19. Накануне матча 29-го тура Первой лиги из лаборатории поступили результаты молекулярно-генетического исследования, один из которых оказался положительным.

Заражение коронавирусом обнаружили у одного из игроков. Футболист не испытывает особых симптомов заболевания и с 4-го числа находится на двухнедельной самоизоляции у себя дома. Результаты тестов на COVID-19 у всех других представителей МФК "Прикарпатье" отрицательные.

Отмечается, что при предыдущих четырех тестированиях случаев заражения COVID-19 у команды не было.