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Экс-президент ПФЛ Макаров сообщил, кто инициировал его увольнение. Известна и причина
Месть за рестарт
Сергей Макаров, президент ПФЛ 2014-2020 годов, заявил, что львовский "
Даже в письме 24 клубов по выражению недоверия президенту ПФЛ, по его же словам, хоть и был направлен от "Прикарпатья", но первым там была подпись как раз "Руха".
Господин Дедышин сказал открыто, что они начали собирать подписи во время предыдущей внеочередной конференции прямо на НСК "Олимпийский". Поэтому это их инициатива.
Главной причиной в футбольных кругах называют личное оскорбление - "Рух" очень не хотел допустить рестарта сезона в Первой лиге, вместе с "Минаем" и "Волынью" агитировал за это другие клубы. Ведь все трое занимали места, которые гарантировали выход в УПЛ без продолжения чемпионата. Зато Макаров, как они говорят, лоббировал интересы тех, кто хотел доиграть чемпионат.