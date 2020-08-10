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Экс-президент ПФЛ Макаров сообщил, кто инициировал его увольнение. Известна и причина

Первая лига
(2 голосов)

Месть за рестарт

Экс-президент ПФЛ Макаров сообщил, кто инициировал его увольнение. Известна и причина
Новина українською

Сергей Макаров, президент ПФЛ 2014-2020 годов, заявил, что львовский "Рух" из Первой лиги выступил инициатором его отставки с должности.

Даже в письме 24 клубов по выражению недоверия президенту ПФЛ, по его же словам, хоть и был направлен от "Прикарпатья", но первым там была подпись как раз "Руха".

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Господин Дедышин сказал открыто, что они начали собирать подписи во время предыдущей внеочередной конференции прямо на НСК "Олимпийский". Поэтому это их инициатива.

Главной причиной в футбольных кругах называют личное оскорбление - "Рух" очень не хотел допустить рестарта сезона в Первой лиге, вместе с "Минаем" и "Волынью" агитировал за это другие клубы. Ведь все трое занимали места, которые гарантировали выход в УПЛ без продолжения чемпионата. Зато Макаров, как они говорят, лоббировал интересы тех, кто хотел доиграть чемпионат.

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В статье: Первая лига ПФЛ Рух (Львов) Сергей Макаров
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
10.08.2020 в 11:48
бардак лига --хотят играют или не играют
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2020 в 10:05
Поворзнюку помог , а тот его слил ... всё чётко, Ингулец- чемпион))) .
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0
-1
ffggpl (Харьков)
10.08.2020 в 09:51
Месть! А хто лоббировал? Стороженко, который слился в итоге!!!
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+2
0


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