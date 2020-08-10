  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стало известно, кто из игроков Волыни болеет COVID-19
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто из игроков Волыни болеет COVID-19

Первая лига
(1 голосов)

Двое игроков

Стало известно, кто из игроков Волыни болеет COVID-19
Новина українською

Игроки "Волыни", Владислав Леванидов и полузащитник Анатолий Ульянов сдали по два положительные тесты на COVID-19, сообщает Профутбол.

Поэтому участия в последнем матче сезона в Первой лиге с "Минаем" (30 тур - в четверг, 13 августа) они уже не возьмут.

Читайте такжеПервая лига. Кто повысится в классе, кому играть стыки - расклады перед последним туром

Сергей Симинин, капитан "Волыни", сообщил, что общался с голкипером Леванидова.

Говорит, что никаких симптомов нету. Он сам в шоке, не представлял, что такое может быть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Сергей Симинин Владислав Леванидов Анатолий Ульянов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...