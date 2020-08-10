Стало известно, кто из игроков Волыни болеет COVID-19

Игроки " Волыни ", Владислав Леванидов и полузащитник Анатолий Ульянов сдали по два положительные тесты на COVID-19, сообщает Профутбол.

Поэтому участия в последнем матче сезона в Первой лиге с "Минаем" (30 тур - в четверг, 13 августа) они уже не возьмут.

Сергей Симинин, капитан "Волыни", сообщил, что общался с голкипером Леванидова.