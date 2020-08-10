Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто из игроков Волыни болеет COVID-19
Двое игроков
Игроки "
Поэтому участия в последнем матче сезона в Первой лиге с "Минаем" (30 тур - в четверг, 13 августа) они уже не возьмут.
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Сергей Симинин, капитан "Волыни", сообщил, что общался с голкипером Леванидова.
Говорит, что никаких симптомов нету. Он сам в шоке, не представлял, что такое может быть.
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Источник:Профутбол
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