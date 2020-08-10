Бывший спортдир ПФЛ заявил, что Металлург не планировал играть с Рухом

Евгений Мороз, бывший спортивный директор ПФЛ, прокомментировал решение запорожского ГФК "Металлург" не отправляться на матч с львовским "Рухом" в русле своей недавней отставки.

Одна из причин моего увольнения - игры без правил. Это все было согласовано ранее. Они и не планировали играть. Обратите внимание: "Рух" здесь ни при чем, просто три очка в турнирку.

Читайте также Металлург сообщил ПФЛ, что не имеет возможности выехать на игру с Рухом

Как отмечает Профутбол, кроме поединка "Рух" - "Металлург", может не состояться и матч "желто-черных" с краматорским "Авангардом".

Напомним, что в случае, если команда отказывается от участия в поединка, ее сопернику присуждается техническая победа.