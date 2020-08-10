Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авангард подтвердил уход Косевича
Не лучшие новости для фанатов клуба
Как мы и сообщали вчера, краматорский "Авангард" остался без главного тренера.
Официальная пресс-служба подтвердила, что Александр Косевич покидает клуб. С представителем первой лиги он работал с 2016-го года.
Под его руководством коллектив финишировал на седьмом, шестом и пятом местах в таблице ПФЛ, а сейчас идёт восьмым.
До конца сезона "Авангарду" осталось провести лишь одну игру - против львовского "Руха".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Авангард"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...