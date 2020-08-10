Авангард подтвердил уход Косевича

Как мы и сообщали вчера, краматорский "Авангард" остался без главного тренера.

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Официальная пресс-служба подтвердила, что Александр Косевич покидает клуб. С представителем первой лиги он работал с 2016-го года.

Под его руководством коллектив финишировал на седьмом, шестом и пятом местах в таблице ПФЛ, а сейчас идёт восьмым.

До конца сезона "Авангарду" осталось провести лишь одну игру - против львовского "Руха".