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Ника Сичинава сможет сыграть за Ингулец в ключевом матче сезона

Первая лига
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Ника Сичинава сможет сыграть за Ингулец в ключевом матче сезона
UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, Ника Сичинава сможет сыграть за "Ингулец" в последнем туре Первой Лиги.

Форвард был удален в матче 27-го тура, когда лидер ПФЛ играл против "Оболони-Бровар". За это он получил двухматчевую, дисквалификацию из-за чего и пропускал две игры.

Однако к игре против "Балкан" форвард будет в строю. Отметим, что победа сохрант за "Ингульцом" первую строчку, а вместе с ней и право сыграть в УПЛ.

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В текущем розыгрыше ПФЛ Сичинава забил 16 голов в 26-ти матчах.

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В статье: Ингулец (Петрово) Ника Сичинава
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