Бессонный: Авангард продолжит выступления в Первой Лиге и готовится на матч с Рухом

Директор ФК "Аванград" Андрей Бессонный, прокомментировал информацию об увольнении Косевича и возможные проблемы команды в новом сезоне.

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"Могу заверить, что "Авангард" будет выступать в новом сезоне. Контракт Александра Косевича рассчитан до 11 августа и сейчас неэтично говорить о новом тренере. У команды будет новый специалист, с которым команда начнет свои выступления в Первой лиге сезона 2020/21.

Отмечу, что каждый год команда во главе с Александром Косевич прогрессировала. Думаю, что вся футбольная Украина увидела прогресс нашей команды. Александр Косевич добросовестно и качественно выполнял свою работу.

На сегодня у игроков завершился срок действия контрактных соглашений с ФК "Авангард". Подписывали с большинством футболистов контракты до 11 августа, ведь рассчитывали, что к этому времени сыграем последний матч в сезоне. Сейчас нам осталось провести матч с "Рухом" 13 августа. Пытаемся мобилизовать все свои ресурсы и готовимся к игре во Львове. Наш представитель, который присутствовал на Совете лег ПФЛ пятого августа заявлял о том, что у команды уже были закуплены билеты во Львов на девятое августа и мы надеялись провести матч именно 11 числа.

Основная проблема - истечения контрактов у игроков. На сегодня все игроки написали заявления на увольнение и у нас осталось всего 12 футболистов, которые могут сыграть. Сейчас выясняем состояние здоровья юношей и готовимся к выездному матчу с "Рухом", - рассказал Бессонный.

Отметим, что сейчас "Авангард" занимает восьмое место.