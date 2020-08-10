  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая победа Маркевича. Мариуполь обыграл соперника в товарищеском матче
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая победа Маркевича. Мариуполь обыграл соперника в товарищеском матче

Первая лига
(1 голосов)

Минимально, но уверенно

Первая победа Маркевича. Мариуполь обыграл соперника в товарищеском матче
UA-Футбол
Новина українською

ФК "Мариуполь" провел первый спарринг под руководством Остапа Маркевич. Был обыгран аматорский клуб "Яруд".

Читайте такжеОстап Маркевич: Мариуполь будет играть в позитивно-оптимистичный футбол

Результат встречи был определен еще в первом тайме, когда "приазовцы", усилиями Кащука и Быкова, забили дважды. Хорошие моменты были у Горбунова, Путри, Тищенко и Байдала, однако по итогу "Яруд" обыграл один гол. Это был их максимум - итоговый счет 2:1.

"Мариуполь" — "Яруд" — 2:1
Голы: Кащук, 10 (1:0). Быков, 22 (2:0). Соловьев, 64 (2:1).
"Мариуполь" (первый тайм): Гальчук (Поспелов, 33), Быков, Чоботенко, Муравский, Шэми (игрок на просмотре), Игнатенко, Мишнев, Кащук, Топалов, Петерман, Кулаков
Второй тайм: Поспелов (Кудрик, 60), Тищенко, Дава, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Приходько, Путря, Горбунов, Бондаренко, Байдал

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Яруд Алексей Быков Алексей Кащук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Мариуполь"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...