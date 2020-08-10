Первая победа Маркевича. Мариуполь обыграл соперника в товарищеском матче

ФК "Мариуполь" провел первый спарринг под руководством Остапа Маркевич. Был обыгран аматорский клуб "Яруд".

Результат встречи был определен еще в первом тайме, когда "приазовцы", усилиями Кащука и Быкова, забили дважды. Хорошие моменты были у Горбунова, Путри, Тищенко и Байдала, однако по итогу "Яруд" обыграл один гол. Это был их максимум - итоговый счет 2:1.

"Мариуполь" — "Яруд" — 2:1

Голы: Кащук, 10 (1:0). Быков, 22 (2:0). Соловьев, 64 (2:1).

"Мариуполь" (первый тайм): Гальчук (Поспелов, 33), Быков, Чоботенко, Муравский, Шэми (игрок на просмотре), Игнатенко, Мишнев, Кащук, Топалов, Петерман, Кулаков

Второй тайм: Поспелов (Кудрик, 60), Тищенко, Дава, Сагуткин, Кирюханцев, Чех, Приходько, Путря, Горбунов, Бондаренко, Байдал