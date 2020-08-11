У двух игроков Черкащина был обнаружен коронавирус, но матч с Николаевом состоялся

Два игрока "Черкащины" заразились коронавирусом. Об этом сообщает Sport Arena.

Оба футболиста отправились на самоизоляцию, а матч 30-го тура Первой лиги против "Николаева" начался в назначенное время — сегодня в 17:30.

Отметим, что "Черкащина" досрочно обеспечила себе последнее время. Сейчас они готовятся к матчу плей-офф против "Вереса".