Первая лига
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У двух игроков Черкащина был обнаружен коронавирус, но матч с Николаевом состоялся
Зараженные отправились на карантин
Два игрока "Черкащины" заразились коронавирусом. Об этом сообщает Sport Arena.
Оба футболиста отправились на самоизоляцию, а матч 30-го тура Первой лиги против "Николаева" начался в назначенное время — сегодня в 17:30.
Отметим, что "Черкащина" досрочно обеспечила себе последнее время. Сейчас они готовятся к матчу плей-офф против "Вереса".
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Источник:Sport Arena
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