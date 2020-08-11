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Клуб Первой Лиги объявил об уходе 14-ти игроков
Тяжелая ситуация в Краматорске
"Авангард" покиуло 14 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Среди них: Артур Денчук, Вадим Солдатенко, Роман Мирошник, Илья Брюхов, Максим Воробей, Андрей Дедяев, Алексей Лобов, Никита Полюлях, Владимир Близнюк, Виталий Собко, Иван Матяж и Игорь Кириенко. Также команду несколькими днями ранее покинул Армизан Ризванов.
ФК "Авангард" благодарит каждого игрока за профессионализм, самоотдачу и результаты. Отметим, что также на днях они также
Впереди их ждет матч последнего тура против "Руха".