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Клуб Первой Лиги объявил об уходе 14-ти игроков

Первая лига
(1 голосов)

Тяжелая ситуация в Краматорске

Клуб Первой Лиги объявил об уходе 14-ти игроков
UA-Футбол
Новина українською

"Авангард" покиуло 14 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Среди них: Артур Денчук, Вадим Солдатенко, Роман Мирошник, Илья Брюхов, Максим Воробей, Андрей Дедяев, Алексей Лобов, Никита Полюлях, Владимир Близнюк, Виталий Собко, Иван Матяж и Игорь Кириенко. Также команду несколькими днями ранее покинул Армизан Ризванов.

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ФК "Авангард" благодарит каждого игрока за профессионализм, самоотдачу и результаты. Отметим, что также на днях они также потеряли главного тренера.

Впереди их ждет матч последнего тура против "Руха".

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В статье: Авангард (Краматорск) Иван Матяж Никита Полюлях Артур Денчук Виталий Собко Игорь Кириенко Вадим Солдатенко Роман Мирошник Максим Воробей Алексей Лобов Андрей Дедяев Илья Брюхов
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Источник:
ФК "Авангард"
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