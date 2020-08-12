Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автобус ВАР отправляется в Закарпатье. Кто рассудит матчи последнего тура Первой лиги
Монзуль и Романов
Комитет арбитров УАФ определился с назначениями судей на матчи последнего 30 тура Первой лиги.
Все они состоятся 13 августа, а начало для всех будет одновременным - в 17:30.
Читайте такжеПервая лига. Ингулец - Рух 1:1. Праздник не сейчас
- Минай - Волынь Монзуль Екатерина (Харьков), арбитр ВАР - Романов Виталий (Днепр)
- Балканы - Ингулец Пасхал Игорь (Херсон)
- Металлист 1925 - Кремень Кривоносов Николай (Киев)
- Агробизнес - Оболонь-Бровар Коваленко Андрей (Полтава)
- Металлург - Черноморец Блавацкий Роман (Львов)
- Горняк-Спорт - Прикарпатье Серпутько Геннадий (Одесса)
- Рух - Авангард Панчишин Дмитрий (Харьков)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...