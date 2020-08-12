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Автобус ВАР отправляется в Закарпатье. Кто рассудит матчи последнего тура Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Монзуль и Романов

Автобус ВАР отправляется в Закарпатье. Кто рассудит матчи последнего тура Первой лиги
Новина українською

Комитет арбитров УАФ определился с назначениями судей на матчи последнего 30 тура Первой лиги.

Все они состоятся 13 августа, а начало для всех будет одновременным - в 17:30.

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  • Минай - Волынь Монзуль Екатерина (Харьков), арбитр ВАР - Романов Виталий (Днепр)
  • Балканы - Ингулец Пасхал Игорь (Херсон)
  • Металлист 1925 - Кремень Кривоносов Николай (Киев)
  • Агробизнес - Оболонь-Бровар Коваленко Андрей (Полтава)
  • Металлург - Черноморец Блавацкий Роман (Львов)
  • Горняк-Спорт - Прикарпатье Серпутько Геннадий (Одесса)
  • Рух - Авангард Панчишин Дмитрий (Харьков)
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В статье: Виталий Романов Первая лига Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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