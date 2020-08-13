Последний тур - он важный самый, анонс семи матчей 30-го игрового дня Первой лиги

Накануне 30-го тура все еще не ясно получит ли "Рух" три очка по мотивам невыезда к нему "Металлурга". В то же время, в четверг львовянам принимать по сути дубль "Авангарда", так как краматорский коллектив лишился после 11-го августа главного тренера и 14 игроков основы.

Это лишь один из немногих казусов, которые сопровождали как весь сезон в целом, так и последние туры Первой лиги в частности. Тем не менее, до сих пор не известно имя ни одной из трех команд, которые все же выйдут в Премьер-лигу.

Битвы за повышение в классе

"Минай" - "Волынь". "Все или ничего" - вот он, слоган главного матча тура. Согласитесь, приятно, что в одном из самых интригующих сезонов ПФЛ в истории все решается в последней игре. Расклады предельно просты - для выхода в УПЛ команду Тлумака устроит только победа. "Агробизнес", который не подавал заявку на аттестацию, мы в расчет брать не будем. "Минай" же должна устроить и ничья, к тому же они играют дома. Что это, как не заявка на сохранение места в тройке. Все в их руках - они фавориты, пусть и перевес небольшой.

Еще одна интрига встречи - противостояние лучших бомбардиров. Кожанов забил 18, Нуриев отметился 17 раз. Есть вероятность, что именно в этой игре будет разыграна Золотая Бутса. С другой стороны, голодный Сичинава будет играть против "Балкан". Он пропустил две игры, а "Ингулец" еще не обеспечил себе путевку в высший дивизион. Мотивации у него будет достаточно. (Георгий Грошев)

"Балканы" - "Ингулец". Илья Коваленко и Николай Квасный не смогут сыграть за команду из Петрово из-за дисквалификаций. У "Балкан" подобных проблем нет, все сильнейшие в строю. Хозяевам необходима минимум ничья, чтобы обезопасить себя от стыкового раунда. Победа же, при условии поражений "Кремня" и "Прикарпатья", позволит обойти еще и кременчужан. Правда особой разницы для зарянцев нет - главное, что они имеют перевес по результатам очных встреч с "Металлургом", а значит настраиваются на вожделенную ничью. (Артур Кисляченко)

"Рух" - "Авангард". Главный вопрос матча - будут ли краматорцы похожи пускай на потрепанных судьбой "рыцарей" (по аналогии с промо-роликом "Руха" ), или это вообще будут "безоружные испуганные крестьяне"? Перед игрой "Авангард" покинули чуть ли не все футболисты основы во главе с главным тренером Косевичем. Команда, а точнее ее второй состав, могла вообще не выехать во Львов! Да, говорили и о таком риске.

Даже основой "Авангард" за 5 очных встреч команд лишь раз обыгрывал "Рух" (львовяне получили 3 победы, еще один раз команды играли вничью). В составах обеих имеется по одной потере (дисквалификация) в опорной линии: в Краматорска не сыграет Александр Цыбульник, а у Львова - Ярослав Мартынюк. Для "желто-черных" "рыцарей" из города Льва в этой игре стоит на кону все - выход в УПЛ и борьба за золото в Первой лиге. Поэтому мотивация команды Федыка в разы выше, нежели у соперника. (Тарас Вархоляк)

"Агробизнес" - "Оболонь Бровар". Нестабильные команды, которые рассчитывали на более высокие места по итогам сезона. В первую очередь, это касается "пивоваров", которые снова остались без УПЛ. Осенью, когда ими руководил Ковалец, их дела складывались очень хорошо и они действительно считались претендентами на повышение в классе. Плохо проведенная концовка чемпионата перечеркнула все планы и в последнем туре они могут сражаться лишь за свою честь.

"Агробизнес" имеет шанс сохранить место в тройке, однако насколько оно им необходимо? Несколько раз руководство команды заявляло, что они не хотят/не готовы к УПЛ, но сейчас появилась другая информация . Сложно, что-то прогнозировать, но рискнем поставить на их победу в игре с киевским соперником. (Георгий Грошев)

Борьба за выживание

"Металлист 1925" - "Кремень". Учитывая, что "Металлургу", скорее всего, будет присуждено техническое поражение за невыезд к "Руху", подопечным Сергея Свистуна уже не грозит зона переходных матчей. Харьковчане также доигрывают сезон в надежде на качественные изменения уже с нового чемпионата. Очередная попытка выйти в УПЛ увенчалась провалом, что обещает глобальные кадровые решения. Дисквалификаций у коллективов нет, но это не означает, что мы не увидим ряд экспериментов от наставников и молодых игроков, которым дадут шанс себя проявить. (Артур Кисляченко)

"Металлург" - "Черноморец". Мы видели большие, почти детские рыдания клубов в связи с возобновлением соревнований в Первой лиге после карантина. А для запорожцев оно, даже несмотря на вспышку COVID-19 в команде и календарь на уровне АПЛ, пошло на пользу больше всех! Эксперты уже видели команду Година во Второй лиге или хотя бы оценивали ее шансы в переходных матчах. А она выгребла из безнадежности и в этой игре в случае победы может подвинуть на предпоследнее место в таблице "Балканы". Тем более "Черноморец" будет далеко не так мотивирован, как хозяева.

Из-за дисквалификации одесситам не поможет центральный хавбек Виктор Лиховидько, а хозяевам - атакующий игрок Дмитрий Крапивный. (Тарас Вархоляк)

"Горняк-Спорт" - "Прикарпатье". Президент горишнеплавненцев Петр Каплун повеселил публику накануне этого матча, утверждая, что его команда сильнее "Прикарпатья". Турнирная таблица этот тезис подтверждает, но вот по очным встречам вряд ли все так однозначно. В трех играх у "Горняка-Спорта" лишь домашняя ничья в активе (2:2) при двух поражениях на выезде (0:1 и 1:4). Так кто тут сильнее? Отметим лишь, что иванофранковцы в очередной раз не обошлись без дисциплинарных санкций, в матче 30-го тура не сможет принять участие опытный Роман Борисевич. (Артур Кисляченко)

Гонка бомбардиров

Накануне последних матчей в таблице голеадоров лидируют три футболиста - Денис Кожанов из "Волыни" (18 голов, шесть с пенальти), Анатолий Нуриев из "Миная" (17, 10 с пенальти) и Ника Ситчинава, представляющий "Ингулец" (16 мячей, два точных одиннадцатиметровых). Первые двое сыграют между собой, а вот Ситчинава, после двухматчевой дисквалификации, наверняка, выйдет в Заре с первых минут. Минимум хет-трик нужно оформлять грузинскому легионеру петровского клуба, чтобы вернуться на то место, которое стало для него привычным в нынешнем сезоне, позицию единоличного лидера.

При этом луцкие фанаты ждут геройств от Кожанова, который даже был заменен задолго до финального свистка в прошлом туре, дабы избежать желтой карточки и фатальной в данной ситуации дисквалификации. Нуриев же сейчас не в форме, последний раз забивал еще в ворота "Черкащины" в 26-м туре (6:2). Правда это не отменяет возможного назначения пенальти в ворота гостей в матче с VAR и Екатериной Монзуль в роли главного арбитра...

Лучшие ассистенты

По иронии судьбы, два лидера в этой индивидуальной таблице уже фактически закончили чемпионат. Миха Горопевшек и вовсе несколько месяцев, как выступает за минское "Динамо", имея семь ассистов в 19 турах за "Волынь". Столько же у его одноклубника Дениса Кожанова, двух игроков "Агробизнеса" (Сергея Семенюка и Руслана Черненко), а также Романа Кузьмина из "Прикарпатья".

Но всех их превзошел Виталий Собко, который девять раз (!!!) помогал отличиться партнерам по "Авангарду". Увы, но капитан, как и 13 других футболистов, решил поддержать Александра Косевича в стремлении покинуть краматорскую команду и в последнем туре уже не сыграет. Так что улучшить свой результат не сможет. Тем не менее, вряд ли конкуренты смогут догнать единоличного лидера, так что Собко без труда найдет хороший контракт уже в новом сезоне - в этом можно не сомневаться.