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Авангард отправился на игру с Рухом, тренером назначен Алексей Городов

Первая лига
(2 голосов)

Ранее команду покинуло больше 10 игроков

Авангард отправился на игру с Рухом, тренером назначен Алексей Городов
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Краматорский "Авангард" отправился во Львов на игру с "Рухом"!

На заключительный матч чемпионата исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник команды "Авангард" U-19 Алексей Городов. Помогать ему будет тренер вратарей академии Артём Красильников, работавший в первой команде ранее.

Матч 30 тура Первой лиги состоится в четверг, 13 августа на стадионе "Скиф" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

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В статье: Авангард (Краматорск) Рух (Львов) Алексей Городов
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Комментарии (3)
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ffggpl (Харьков)
12.08.2020 в 17:14
По ходу Рух тянут в УПЛ за уши: пеналь с Ингульцом в концовочке, неявка Металлурга и на закуску ослабленный Авангард. Слишком много совпадений.
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Байкал (Lviv)
12.08.2020 в 17:38
По ходу ти «правий». Пенальті проти Інгульця - це злочин,Рух ще заразив Запоріжжя ,а в добавок ще розігнали Краматорськ . Цікаво,що ще може цей «Рух -всемогущий»? Якщо «протягнуть» в УПЛ то співчуваю і Шахті,і Динамо
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tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2020 в 16:36
Ну это понятно-свято место пусто не бывает.
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