Авангард отправился на игру с Рухом, тренером назначен Алексей Городов

Краматорский "Авангард" отправился во Львов на игру с "Рухом"!

На заключительный матч чемпионата исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник команды "Авангард" U-19 Алексей Городов. Помогать ему будет тренер вратарей академии Артём Красильников, работавший в первой команде ранее.

Матч 30 тура Первой лиги состоится в четверг, 13 августа на стадионе "Скиф" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.