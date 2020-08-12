Первая лига
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Авангард отправился на игру с Рухом, тренером назначен Алексей Городов
Ранее команду покинуло больше 10 игроков
Краматорский "Авангард" отправился во Львов на игру с "Рухом"!
На заключительный матч чемпионата исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник команды "Авангард" U-19 Алексей Городов. Помогать ему будет тренер вратарей академии Артём Красильников, работавший в первой команде ранее.
Матч 30 тура Первой лиги состоится в четверг, 13 августа на стадионе "Скиф" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.
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Комментарии (3)
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ffggpl (Харьков)
12.08.2020 в 17:14
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Байкал (Lviv)
12.08.2020 в 17:38
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tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2020 в 16:36
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