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Лучшим футболистом сезона в Первой лиге стал форвард Ингульца

Первая лига
(2 голосов)

Кожанов и Нуриев поделили 2 и 3 позиции

Лучшим футболистом сезона в Первой лиге стал форвард Ингульца
Новина українською

Опрос ПФЛ определил лучшего игрока Первой лиги сезона 2019/20. Каждый клуб получал анкетки, куда мог вносить три фамилии.

За первое место игроку зачислялось 3 очка, за 2 - два очка, за 1 - одно. В итоге 22 игроков из 12 клубов получили голоса от наших клубов.

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Итог голосования определил такую ​​тройку лучших:

  • 11 очков - Анатолий Нуриев ("Минай")
  • 12 очков - Денис Кожанов ("Волынь")
  • 19 очков - Ника Сичинава ("Ингулец")

Ника Сичинава родился 17 августа 1994 года. Амплуа - нападающий. Воспитанник черниговской "Юности" (2009-2011 годы). Выступал за астраханский "Волгарь" (Россия, 2012 год), Потийский "Колхети-1913" (Грузия, 2013-2015), тбилисский "ВИТ Джорджия" (Грузия, 2013-2014), с 2016 года - в "Ингулец" (Петрово ).

В текущем сезоне форвард забил 16 голов в 26 матчах. В частности, он создал вот такой шедевр в поединке с прямым конкурентом за выход в УПЛ луцкой "Волынью".

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В статье: Денис Кожанов Ингулец (Петрово) Ника Сичинава ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
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(2 голосов)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
13.08.2020 в 11:04
Только за заработанный пенальти в ворота Прикарпатья - он вне конкуренции)
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