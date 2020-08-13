Металлист 1925 - Кремень, Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Последний тур Первой Лиги. "Металлист 1925" был близок к попаданию в первую тройку, но за концовку сезона точно получат неудовлетворительную оценку. Сегодня они, как и "Кремень", "Горняк-Спорт" и "Прикарпатье", будут бороться лишь за свою честь и за хорошее настроение перед отпуском. В следующем сезоне они также будут играть в ПФЛ.

"Металлист 1925" 17:30 "Кремень"

"Горняк-Спорт" 17:30 "Прикарпатье"