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Металлист 1925 - Кремень, Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)

Последний тур

Металлист 1925 - Кремень, Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний тур Первой Лиги. "Металлист 1925" был близок к попаданию в первую тройку, но за концовку сезона точно получат неудовлетворительную оценку. Сегодня они, как и "Кремень", "Горняк-Спорт" и "Прикарпатье", будут бороться лишь за свою честь и за хорошее настроение перед отпуском. В следующем сезоне они также будут играть в ПФЛ.

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"Металлист 1925" 17:30 "Кремень"

"Горняк-Спорт" 17:30 "Прикарпатье"

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист 1925 (Харьков) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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