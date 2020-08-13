Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Кремень, Горняк-Спорт - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последний тур
Последний тур Первой Лиги. "Металлист 1925" был близок к попаданию в первую тройку, но за концовку сезона точно получат неудовлетворительную оценку. Сегодня они, как и "Кремень", "Горняк-Спорт" и "Прикарпатье", будут бороться лишь за свою честь и за хорошее настроение перед отпуском. В следующем сезоне они также будут играть в ПФЛ.
"Металлист 1925" 17:30 "Кремень"
"Горняк-Спорт" 17:30 "Прикарпатье"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...