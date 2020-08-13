Первая Лига. Матч престижа Металлиста 1925, четыре пенальти в Горишних Плавнях

Последний тур Первой Лиги. "Металлист 1925" был близок к попаданию в первую тройку, но за концовку сезона точно получат неудовлетворительную оценку. Сегодня они, как и "Кремень", "Горняк-Спорт" и "Прикарпатье", боролись лишь за свою честь и за хорошее настроение перед отпуском. В следующем сезоне они также будут играть в ПФЛ.

"Металлист 1925" - "Кремень" 4:2

Голы: Дерек 26, Шершень 29, Ямполь 38, Цвиренко 58 - Лобода 8, Кривенко 86

Харьковские футболисты решили поиграть в красивый футбол. Вот только не поздно ли? Да, начало они, уже по традиции последних игр, провалили, и быстрый гол Лободы тому подтверждение. "Металлист 1925" приходил в себя минут 15, но после взял мяч под свой контроль и выдал несколько отличных атак, которые привели к голам. Сначала отличился Дерек, а после были два удара с пометкой шедевр - Шершень пробил точно в девять, а Ямполь мощным выстрелом не испортил передачу Савина.

Хозяева продолжили куражиться и во второй тайме пришел их четвертый гол - на этот раз своей очереди дождался Цвиренко. Разгром! Разгром, который уже был не очень нужен. В концовке "Кремень" забил второй, но вот только на итоговый результат это никак не повлияло.

"Горняк-Спорт" - "Прикарпатье" 2:4

Голы: Суханов 73 п, 77 п - Француз 3, Барчук 53, 55, Дытко 66 п

Оба наставники тепло поприветствовали друг друга перед игрой. На их лицах были заметны улыбки, они прекрасно понимали, что сегодняшний матч больше носит статус товарищеского. Никому ничего было особо не нужно, так как места "Горняка-Спорт" и "Прикарпатья" были известны заранее. Однако гости решили начать активно и практически сразу вышли вперед. Защитнику по фамилии Француз посчастливилось остаться в полном одиночестве на дальней штанге при подаче углового, и он идеально образом переправил круглого в сетку.

Футболисты Жабечнко пытались не отставать, но до перерыва на забитый гол не наиграли. Хотя один реальный шанс имели, который испортил Герасимец, не исполнив качественно пенальти. Гости из западной Украины после перерыва вышли с неимоверным настроем и сразу стали издеваться на защитой соперника. Вначале дубль сделал Барчук, а потом и Дытко показал оппонентам как нужно реализовывать пенальти.

Но куражились не только гости, арбитр также вошел во вкус. Ему понравилось указывать на точки и он еще дважды назначал 11-метровые. Оба раза в ворота "Прикарпатья". Оба раза к мячу подходил Суханов. Оба раза был точен. Вот такой вот интересный последний тур.