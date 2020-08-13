Виталий Собко и Роман Кузьмин - лучшие ассистенты сезона в Первой Лиги

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стал известен лучший ассистент турнира. А если быть точнее - ассистенты.

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Виталий Собко, который почти весь сезон защищал цвета "Авангард", долгое время был лидером. Однако две голевые передачи от Кузьмина в последнем туре позволили Роману его догнать. На их счету девять голевых в сезоне.