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Виталий Собко и Роман Кузьмин - лучшие ассистенты сезона в Первой Лиги

Первая лига
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Поздравляем!

Виталий Собко и Роман Кузьмин - лучшие ассистенты сезона в Первой Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стал известен лучший ассистент турнира. А если быть точнее - ассистенты.

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Виталий Собко, который почти весь сезон защищал цвета "Авангард", долгое время был лидером. Однако две голевые передачи от Кузьмина в последнем туре позволили Роману его догнать. На их счету девять голевых в сезоне.

Отметим, что по итогам сезона "Авангард" стал восьмым. Ранее состав клуба покинуло 13 игроков.

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В статье: Авангард (Краматорск) Виталий Собко Роман Кузьмин
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