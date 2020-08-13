Определились команды Первой Лиги, которые выходят в УПЛ

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стали известены команды, которые в следующем сезоне будут играть в УПЛ.

Данной чести удостоились "Ингулец", "Рух" и "Минай". "Волынь" сражалась до конца, но в последнем туре проиграла команде Кобина и лишилась шансов на повышение.

Интересно, что "Агробизнес" идет третьим, но команда из Волочиска не подавала заявку на аттестацию в УПЛ. Львовский "Рух" сейчас идет четвертым, но они получат три очка за неявку "Металлурга" на матч. В итоговой таблице они опередят "Ингулец" и станут вторыми.

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует уже 22-го августа.