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Первая лига

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Определились команды Первой Лиги, которые выходят в УПЛ

Первая лига
(4 голосов)

Ждем их в следующем сезоне в высшем дивизионе

Определились команды Первой Лиги, которые выходят в УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стали известены команды, которые в следующем сезоне будут играть в УПЛ.

Данной чести удостоились "Ингулец", "Рух" и "Минай". "Волынь" сражалась до конца, но в последнем туре проиграла команде Кобина и лишилась шансов на повышение.

Интересно, что "Агробизнес" идет третьим, но команда из Волочиска не подавала заявку на аттестацию в УПЛ. Львовский "Рух" сейчас идет четвертым, но они получат три очка за неявку "Металлурга" на матч. В итоговой таблице они опередят "Ингулец" и станут вторыми.

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует уже 22-го августа.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
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(4 голосов)
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Комментарии (17)
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Ігор Холост (Львов)
13.08.2020 в 20:36
Чого ви стогните,Волинь зайде замість Агробізнеса
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0
0
gavrik (Сумы)
13.08.2020 в 20:39
Як може Волинь зайти замість Агробізнесу, якщо він туди не потрапив?
Ответить
0
0
viajador (ФК Потіївка)
13.08.2020 в 19:50
А я що казав! Волині не тра УПЛ Програють селюкам
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 19:43
от Волыни ожидал большего
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+2
-3
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armik (Киев)
13.08.2020 в 19:49
Команда без тренера неспособна на подвиги.
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+4
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:39
Пузо народів світу Тлумак должен подать в отставку.
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+3
0
ВиктАн
13.08.2020 в 19:38
В Кропивницький повертається УПЛ. Але чомусь без Зірки не радісно.
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+3
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:27
Сколько команд будет в 1-ой лиге. Балканы с таким полем должны технарь получать.
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+2
0
ZSTV1223 (Черкаси)
13.08.2020 в 20:21
Виходить що в наступному сезоні в першій лізі має бути 20 команд !!! Вони там в пфл мабуть дуже сильно головою вдарились.
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0
0
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 19:27
А Агробизнес?
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0
-5
redhylicat (Шепетовка)
13.08.2020 в 19:29
команда из Волочиска не подавала заявку на аттестацию в УПЛ.
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+3
0
redhylicat (Шепетовка)
13.08.2020 в 19:30
ну т.е, так, играли на от**ись, зачем вообще играть если не собираешься в упл выходить..бред колхозный
+3
-1
DK с 6 лет (Киев)
13.08.2020 в 19:41
А Александрия сколько раз не хотела идти в вышку?
+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:30
Тем более руху +3 очка за матч с МТЗ
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 19:44
да в п..ду тот агробизнес
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+5
-1
ГенриВол (Волочиськ)
13.08.2020 в 19:24
В слідуючому сезоні в першій лізі також повинно бути цікаво.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 20:32
"наступного сезону"! учи укр. язык
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+1
0


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