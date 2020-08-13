Александр Головко возглавил команду Первой лиги

Кременчугский " Кремень " с сезона 2020/2021 будет возглавлять известный украинский тренер, легендарный футболист киевского "Динамо" Александр Головко, сообщает ТК Футбол.

Контракт с новым наставником предусматривает два года сотрудничества.

Как игрок Александр Головко выступал на позиции центрального защитника в "Таврии", киевском "Динамо" под руководством Валерия Лобановского. 8 раз побеждал в чемпионатах Украины, на его счету и 5 Кубков. Играл в составе "Динамо", когда команда пробивалась в 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов. За национальную сборную Украины играл в 1995-2004 годах.

С 2007 года работает тренером, возглавлял юношеские сборные Украины разных возрастов. К 2018 году работал с молодежной сборной Украины.

К этому времени Александр Головко был экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3.

Кременчугский "Кремень" за тур до завершения чемпионата в Первой лиге занимает 13 позицию из 16 команд в турнирной таблице.

В команде выступает сын тренера 25-летний Александр Головко-младший. Он, как и отец, также играет на позиции защитника.