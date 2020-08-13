Первая лига определила лучшего наставника сезона

Профессиональная футбольная лига провела опрос среди клубов Первой лиги на звание лучшего тренера дивизиона.

Награду получил коуч "Ингульца" Сергей Лавриненко. Шесть клубов лиги отдали специалисту первую строчку в опросе. Всего он набрал 26 баллов. Второе место занял наставник "Оболони Бровара", а затем "Черноморца" Сергей Ковалец, отстав на 13 баллов. За ним расположились Александр Чижевский ("Агробизнес") и Василий Кобин ("Минай") - у обоих по 9 очков.