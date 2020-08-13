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Первая лига определила лучшего наставника сезона
Награда уезжает в Петрово
Профессиональная футбольная лига провела опрос среди клубов Первой лиги на звание лучшего тренера дивизиона.
Награду получил коуч "Ингульца" Сергей Лавриненко. Шесть клубов лиги отдали специалисту первую строчку в опросе. Всего он набрал 26 баллов. Второе место занял наставник "Оболони Бровара", а затем "Черноморца" Сергей Ковалец, отстав на 13 баллов. За ним расположились Александр Чижевский ("Агробизнес") и Василий Кобин ("Минай") - у обоих по 9 очков.
Напомним, что сегодня ПФЛ также объявила лучшего игрока сезона. Им также