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Первая лига определила лучшего наставника сезона

Первая лига
(1 голосов)

Награда уезжает в Петрово

Первая лига определила лучшего наставника сезона
UA-Футбол
Новина українською

Профессиональная футбольная лига провела опрос среди клубов Первой лиги на звание лучшего тренера дивизиона.

Награду получил коуч "Ингульца" Сергей Лавриненко. Шесть клубов лиги отдали специалисту первую строчку в опросе. Всего он набрал 26 баллов. Второе место занял наставник "Оболони Бровара", а затем "Черноморца" Сергей Ковалец, отстав на 13 баллов. За ним расположились Александр Чижевский ("Агробизнес") и Василий Кобин ("Минай") - у обоих по 9 очков.

Напомним, что сегодня ПФЛ также объявила лучшего игрока сезона. Им также стал представитель "Ингульца".

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В статье: Василий Кобин Сергей Ковалец Александр Чижевский Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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