Развязка Первой лиги. ОНЛАЙН игрового дня

UA-Футбол сегодня в режиме онлайн будет следить за всеми событиями в Первой украинской лиге.

За тур до завершения сезона на три путёвки в УПЛ претендуют пять команд. Для большего удобства читателей мы проведём один общий текстовый онлайн, в котором будет сообщать обо всех главных событиях в туре и развитии событий в матчах.

Напомним, что сегодня состоится семь игр. "Черкащина" и "Николаев" уже завершили для себя текущий чемпионат. Все остальные встречи начнутся в одновременно - в 17:30.

Расписание игрового дня

Онлайн

17:02 Коротко о последнем туре Первой лиги. У "Руха" пока на один матч меньше, но львовяне вскоре получат три очка за неявку "Металлурга". Таким образом, как раз "жёлто-чёрные" в ТОП-3, подвинув ниже "Агробизнес" и "Волынь". "Минаю" для выхода в УПЛ хватит и ничьей (ему играть против прямого конкурента - "Волыни"), всем остальным нужно побеждать, чтобы не зависеть от результатов параллельных встреч.

16:35 Всем привет! Мы рады вас приветствовать на онлайне UA-Футбол. В этой новости мы будем отслеживать и оперативно вам сообщать обо всём важном, что происходит в заключительном туре Первой лиги. До начала матчей осталось меньше часа!