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Матчи с интригой. Рух - Авангард и Металлург - Черноморец. Смотреть онлайн, видеотрансляции

Первая лига
(3 голосов)

Вокруг борьбы за УПЛ и невылета во Вторую лигу

Матчи с интригой. Рух - Авангард и Металлург - Черноморец. Смотреть онлайн, видеотрансляции
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Львовский "Рух" с хорошими шансами борется за попадание в число трех команд, которые станут новичками УПЛ. Для этого команде Федыка нужно побеждать "Авангард"-2 (ведь более 10 игроков основы "зелено-желтых" накануне матча покинули клуб). А после "Рух" может спокойно ждать решения о технической победе над запорожским "Металлургом", который накануне отказался ехать на игру во Львов.

Запорожский "Металлург" в случае победы над "Черноморцем" имеет прекрасный шанс подвинуть на предпоследнюю строчку "Балканы". А именно эта ступень означает стыковые матчи за право остаться в Первой лиге.

Первая лига, 30 тур

13.08.2020 17:30

Город Львов, стадион СКИФ

Арбитр в поле Дмитрий Панчишин

Рух (Львов) - Авангард (Краматорск)

Видеотрансляция

Первая лига, 30 тур

13.08.2020 17:30

Город Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр в поле Роман Блавацкий

Металлург (Запорожье) - Черноморец (Одесса)

Видеотрансляция

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Металлург (Запорожье) Черноморец (Одесса) Рух (Львов) ГФК Металлург (Запорожье) ГФК Металлург
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2020 в 17:10
для ЧО ближе Балканы поэтому будет бой
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