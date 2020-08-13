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Матчи с интригой. Рух - Авангард и Металлург - Черноморец. Смотреть онлайн, видеотрансляции
Вокруг борьбы за УПЛ и невылета во Вторую лигу
Львовский "Рух" с хорошими шансами борется за попадание в число трех команд, которые станут новичками УПЛ. Для этого команде Федыка нужно побеждать "Авангард"-2 (ведь
Запорожский "Металлург" в случае победы над "Черноморцем" имеет прекрасный шанс подвинуть на предпоследнюю строчку "Балканы". А именно эта ступень означает
Первая лига, 30 тур
13.08.2020 17:30
Город Львов, стадион СКИФ
Арбитр в поле Дмитрий Панчишин
Рух (Львов) - Авангард (Краматорск)
Видеотрансляция
Первая лига, 30 тур
13.08.2020 17:30
Город Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Арбитр в поле Роман Блавацкий
Металлург (Запорожье) - Черноморец (Одесса)
Видеотрансляция