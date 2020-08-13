Первая лига
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Черкащина и Металлург сыграют в плей-офф за право остаться в Первой Лиге
И мы даже знаем их соперников
Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стали известны команды, которые в заняли последние места и будут сражаться за право сохранить место в ПФЛ.
"Черкащина" осталась на 16-м месте, о чем было известно давно. А вот "Металлургу" из Запорожья не удалось явить чудо и их также ждет плей-офф. Пары выглядят следующим образом:
- "Черкащина" - "Верес"
- "Металлург" - "Альянс"
Отметим, что в плей-офф будут сыграны две игры - 16-го и 20-го августа.
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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
13.08.2020 в 19:55
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yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 20:38
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:46
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yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 20:23
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 19:41
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:38
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