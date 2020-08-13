Черкащина и Металлург сыграют в плей-офф за право остаться в Первой Лиге

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стали известны команды, которые в заняли последние места и будут сражаться за право сохранить место в ПФЛ.

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"Черкащина" осталась на 16-м месте, о чем было известно давно. А вот "Металлургу" из Запорожья не удалось явить чудо и их также ждет плей-офф. Пары выглядят следующим образом:

"Черкащина" - "Верес"

"Металлург" - "Альянс"

Отметим, что в плей-офф будут сыграны две игры - 16-го и 20-го августа.