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Черкащина и Металлург сыграют в плей-офф за право остаться в Первой Лиге

Первая лига
(1 голосов)

И мы даже знаем их соперников

Черкащина и Металлург сыграют в плей-офф за право остаться в Первой Лиге
UA-Футбол
Новина українською

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стали известны команды, которые в заняли последние места и будут сражаться за право сохранить место в ПФЛ.

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"Черкащина" осталась на 16-м месте, о чем было известно давно. А вот "Металлургу" из Запорожья не удалось явить чудо и их также ждет плей-офф. Пары выглядят следующим образом:

  • "Черкащина" - "Верес"
  • "Металлург" - "Альянс"

Отметим, что в плей-офф будут сыграны две игры - 16-го и 20-го августа.

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В статье: Верес (Ровно) Черкащина (Черкассы) ГФК Металлург (Запорожье) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
13.08.2020 в 19:55
А не підскажете скільки у першій лізі буде команд наступного сезону?
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 20:38
18.
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0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:46
МТЗ посильнее Альянса будет, а вот Черкащина влетит Вересу Вирта.
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0
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 20:23
Да ну не скажи, Альянс Ярошенка дуже боєздатна команда; Арєндуполь он ледь не пройшли. Якраз Метазап тут у програшному становищі, думаю.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 19:41
может дурики из минздрава и на эти стыки разрешат пускать зрителей
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:38
Заявят ли команды УПЛ Ю-21 во вторую лигу. Узнайте там поскорее.
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0
0


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