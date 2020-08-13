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Первая лига. Минай - Волынь 1:0. Сельский футбол на подъеме. На подъеме в УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Василий Кобин будет покорять УПЛ уже как тренер

Первая лига. Минай - Волынь 1:0. Сельский футбол на подъеме. На подъеме в УПЛ
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний раз "Волынь" вылетела из УПЛ в 2017-м году. Тогда "Минай" играл в чемпионате любителей. С тех пор "Волынь" декларирует цель вернуться в элиту, а сельский клуб из Закарпатья совершил рывок, получил статус профессионального, добился успеха во Второй лиге и с первой попытки взял штурмом лигу Первую. Символично, что в решающем матче минайцы прибили не кого-нибудь, а "Волынь" – команду с историей, большой армией болельщиков и большим городом за спиной.

Сельский футбол на подъеме? Таковы нынешние реалии. Сегодня был классный матч и хорошо, что заранее ничья не устраивала обе стороны. "Волынь" начала ударно – с опасного удара Мартынюка уже на первой минуте. Сразу же были претензии на пенальти, но мяч попал в плечо, а не в руку Ахмедзаде. Ответ хозяев не заставил себя ждать – Стасюк пробил с левого края в сетку с внешней стороны.

Это был запев, который предшествовал футболу на встречных курсах. Классный момент для Кулиша создал Кожанов, но нападающий бездарно пробил в голкипера. Впоследствии так же плохо из выгодной позиции пробил Чачуа. "Волынь" атаковала острее, но было это только в первой половине первого тайма. И безрезультатно. "Минай" же пристреливается усилиями Пиняшко и Нуриева. А потом взорвался дальним выстрелом Ткачука – провал опорных полузащитников "Волыни". Голевой пас на счету активного Пиняшко.

После этого "Волынь" совсем расклеилась. Такое впечатление, что просто доживала, считая минуты до перерыва. Ахмедзаде едва не отправил лучан в нокаут, но Литовченко оставил команду в игре. Оставил, чтобы та попыталась во втором тайме совершить подвиг.

Но до подвига было далеко. После перерыва лучанам не удалось выйти на тот уровень футбола, который они показывали в первой половине первого тайма, не говоря уже о большем. "Минай" умело мешал сопернику играть и за это команду Кобина грех ругать. В тяжелейшем сезоне в статусе дебютанта Первой лиги закарпатцы на расстояние вытянутой руки подобрались к победе в, возможно, самом конкурентном розыгрыше в истории Первой лиги. Если бы Голодюк забил со штрафного - шанс был, - вопрос был бы закрыт. А так оставались варианты: Климец едва не сравнял счет дальним ударом.

Хотя это был эпизод, только одна волна в море спокойствия, которым была игра "Миная". Уже с минуты 70-й-75-й было понятно, что "Волынь" может спасти только финальный штурм. Но хозяева предусмотрительно его пресекли удачными заменами, задержками времени и контратаками. В одной из таких мог забивать Нуриев, но запустил мяч над перекладиной. 1:0 – исторический день для "Миная".

Команда из поселка с населением около трех тысяч человек, команда, еще три года назад игравшая в любителях, команда, возглавляемая вчерашним игроком, которого часто подтрунивали из-за вечного статуса запасного, выходит в УПЛ с первого места. Это можно добавить в список всех выкрутасов 2020-го года.

Первая лига. 30-й тур
Минай. "Минай-Арена".
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Минай" - "Волынь" 1:0
Гол: Андрей Ткачук 30

"Минай": Андрей Попович - Максим Жичиков, Александр Маткобожик, Олег Допилка, Петр Стасюк - Андрей Ткачук, Олег Голодюк (Александр Глагола 76) - Даниил Кныш (Алексей Шпак 71), Анатолий Нуриев (Игорь Вагин 90), Василий Пиняшко (Роман Никитюк 87) - Рустам Ахмедзаде (Сергей Машталир 83)

"Волынь": Сергей Литовченко - Тарас Михалик (Ярослав Конкольняк 46), Виталий Приндета, Иван Цюпа - Денис Кожанов, Амбросий Чачуа, Артур Рябов, Александр Климец (Джемаль Кизилатеш 81), Александр Мартынюк - Станислав Кулиш (Ростислав Волошинович 55), Валерий Сад (Богдан Кобзарь 64)

Предупреждения: Анатолий Нуриев 89, Александр Глагола 90+3 - Ростислав Конкольняк 60, Артур Рябов 79, Виталий Приндета 80

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ФК Минай
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Комментарии (26)
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Maksrovnii (Днепр)
13.08.2020 в 20:37
Автор статьи наверно дед , которому сказки писать нужно ) обзор футбольного матча как повесть или сказку приподнес ) читал и плакал ))))
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0
0
viajador (ФК Потіївка)
13.08.2020 в 19:54
Чи по Сеньці шапка? Чи затримається Минай в УПЛ?
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0
-1
velo1925 (Kharkiv)
13.08.2020 в 19:52
Барыги с таможни которые бусы обилечивают прошли в вышку... бл@дь дожились... твою мать
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+4
-2
velo1925 (Kharkiv)
13.08.2020 в 20:00
p.s у меня нет предвзятости к местным жителям, но вам не стыдно после двух майданов поддерживать клуб где руководители - являются собирателями дани с заробитчан которые везут холодильники да телевизоры в серую бусиками, и за счет этого держат этот фк минай (клуб барыг)
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 20:03
Відзначимо, що до звільнення в 2016 році Валерій Пересоляк був начальником управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.Наразі його вважають "хрещеним батьком" організації потоків контрабандних товарів на території Закарпатської митниці________________________это их през. п...дец, а я чото думал что они тоже фермерские. наколядовал на таможне - можно и в футбол менеджер поиграть
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 20:35
фк минтай
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 19:51
ну ок Волынь, давайте еще год шарахаться по пердиву, а там глядишь и "агробизнес" надумает подавать заявку в УПЛ, и другие сельские трехлетние клубы подтянутся
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+1
-1
Zak Zak (Киев)
13.08.2020 в 19:47
Смотрел матч. Минай заслуженно обыграл Волынь. Игра супер, только одно раздражает. На трибунах находятся жены футболистов, другие шишки, а настоящие болельщики должны стоять за стадионом. Потом все дружно выбегают на поле обнимаются, целуются. Если у нас карантин, то закон должен быть один на всех. Уверен за это Минаю даже штрафа не дадут. А потом говорят, какое у нас классное руководство ПФЛ. Да некоторые, на этом сайте, комментировали, что Макаров был лучший президент.
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 19:52
нет у нас никакого в полном смысле карантина и не было, это зеленские придумали, чтобы нарид за его же деньги опустить
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+3
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:44
Минай викликає повагу за те, що пройшов всі рівні, починаючи с обласних змагань. На відміну від Д-1 та Металл.
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+5
0
zetzet1040 (Ужгород)
13.08.2020 в 19:43
Минай чемпіон!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 20:34
может, обладатель кубка лч?
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0
0
Technical
13.08.2020 в 19:27
Як на мене, Минай треба сприймати як команду з Ужгорода. Це ж по суті, його передмістя.
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+2
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:28
Вони в УПЛ й будуть грати в Ужгороді
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+2
0
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 19:36
Ну по факту да, це реґіональний наступник Закарпаття. ФК Ужгород взагалі нічо з себе не представляє.
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+2
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:42
фарм миная
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
13.08.2020 в 19:26
Ці вуйки в УПЛ так потрібні,як собаці пята нога!Хай краще буде менше-та краще!На фоні вчорашнього Аталанта-ПСЖ,це дрімучий колгосп!
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+2
-7
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 19:28
Ну ти-то з Рівного мовчи уже, твоє село оно вопше купило собі місце в УПЛ за правильні зв'язки. Минай хоча би чесно вийшов, та і грає добре.
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+5
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:29
То фк львів купило
0
-1
Леонід Скачков (Рівне)
13.08.2020 в 19:50
Якщо це ДОБРЕ,то я Папа Римський!У мохнорилих зараз в тренді-мати у власності футбольний клуб.Кожен лісокрад,чи контрабандист,чи латифундист,створює футбольний клуб,бо це ніби-то престижно.Ця тенденція негативно впливає на рейтинги і розвиток українського футболу.Для того,щоб утримувати більш-менш пристойний клуб і при цьому показувати більш-менш пристойні результати,потрібно щонайменше лярд євро.Що, скажімо,на євроарені зможе показати Колос із Ковалівки?Та нічого!У Таньки Засухи просто бабла не хватить купить суперових виконавців.Не кажучи вже про створення і розвиток власної академії.
+1
-6
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 19:26
"Я у мами Юлі Наґельсманн" - Василь Кобін, 2020 рік.
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+1
0
аалекс ( Крым)
13.08.2020 в 19:25
Вася и его парни молодцы. Еще Шахтер будут возить в вышке)))
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 19:26
на автобусе)))
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+1
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.08.2020 в 19:29
в любом случае в выигрыше
0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 19:31
На бляхах, да))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 19:23
кобин таки сыграет в упл, но посредством игроков!)))
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0
0


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