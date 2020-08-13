Первая лига. Минай - Волынь 1:0. Сельский футбол на подъеме. На подъеме в УПЛ

Последний раз "Волынь" вылетела из УПЛ в 2017-м году. Тогда "Минай" играл в чемпионате любителей. С тех пор "Волынь" декларирует цель вернуться в элиту, а сельский клуб из Закарпатья совершил рывок, получил статус профессионального, добился успеха во Второй лиге и с первой попытки взял штурмом лигу Первую. Символично, что в решающем матче минайцы прибили не кого-нибудь, а "Волынь" – команду с историей, большой армией болельщиков и большим городом за спиной.

Сельский футбол на подъеме? Таковы нынешние реалии. Сегодня был классный матч и хорошо, что заранее ничья не устраивала обе стороны. "Волынь" начала ударно – с опасного удара Мартынюка уже на первой минуте. Сразу же были претензии на пенальти, но мяч попал в плечо, а не в руку Ахмедзаде. Ответ хозяев не заставил себя ждать – Стасюк пробил с левого края в сетку с внешней стороны.

Это был запев, который предшествовал футболу на встречных курсах. Классный момент для Кулиша создал Кожанов, но нападающий бездарно пробил в голкипера. Впоследствии так же плохо из выгодной позиции пробил Чачуа. "Волынь" атаковала острее, но было это только в первой половине первого тайма. И безрезультатно. "Минай" же пристреливается усилиями Пиняшко и Нуриева. А потом взорвался дальним выстрелом Ткачука – провал опорных полузащитников "Волыни". Голевой пас на счету активного Пиняшко.

После этого "Волынь" совсем расклеилась. Такое впечатление, что просто доживала, считая минуты до перерыва. Ахмедзаде едва не отправил лучан в нокаут, но Литовченко оставил команду в игре. Оставил, чтобы та попыталась во втором тайме совершить подвиг.

Но до подвига было далеко. После перерыва лучанам не удалось выйти на тот уровень футбола, который они показывали в первой половине первого тайма, не говоря уже о большем. "Минай" умело мешал сопернику играть и за это команду Кобина грех ругать. В тяжелейшем сезоне в статусе дебютанта Первой лиги закарпатцы на расстояние вытянутой руки подобрались к победе в, возможно, самом конкурентном розыгрыше в истории Первой лиги. Если бы Голодюк забил со штрафного - шанс был, - вопрос был бы закрыт. А так оставались варианты: Климец едва не сравнял счет дальним ударом.

Хотя это был эпизод, только одна волна в море спокойствия, которым была игра "Миная". Уже с минуты 70-й-75-й было понятно, что "Волынь" может спасти только финальный штурм. Но хозяева предусмотрительно его пресекли удачными заменами, задержками времени и контратаками. В одной из таких мог забивать Нуриев, но запустил мяч над перекладиной. 1:0 – исторический день для "Миная".

Команда из поселка с населением около трех тысяч человек, команда, еще три года назад игравшая в любителях, команда, возглавляемая вчерашним игроком, которого часто подтрунивали из-за вечного статуса запасного, выходит в УПЛ с первого места. Это можно добавить в список всех выкрутасов 2020-го года.

Первая лига. 30-й тур

Минай. "Минай-Арена".

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Минай" - "Волынь" 1:0

Гол: Андрей Ткачук 30

"Минай": Андрей Попович - Максим Жичиков, Александр Маткобожик, Олег Допилка, Петр Стасюк - Андрей Ткачук, Олег Голодюк (Александр Глагола 76) - Даниил Кныш (Алексей Шпак 71), Анатолий Нуриев (Игорь Вагин 90), Василий Пиняшко (Роман Никитюк 87) - Рустам Ахмедзаде (Сергей Машталир 83)

"Волынь": Сергей Литовченко - Тарас Михалик (Ярослав Конкольняк 46), Виталий Приндета, Иван Цюпа - Денис Кожанов, Амбросий Чачуа, Артур Рябов, Александр Климец (Джемаль Кизилатеш 81), Александр Мартынюк - Станислав Кулиш (Ростислав Волошинович 55), Валерий Сад (Богдан Кобзарь 64)

Предупреждения: Анатолий Нуриев 89, Александр Глагола 90+3 - Ростислав Конкольняк 60, Артур Рябов 79, Виталий Приндета 80