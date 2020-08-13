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Минай - первая команда из села, которая выиграла Первую Лигу

Первая лига
(2 голосов)

Историческое событие

Минай - первая команда из села, которая выиграла Первую Лигу
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня завершился многострадальный сезон Первой Лиги. Первое место официально занял "Минай".

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Отметим, что игроки Василия Кобина поставили историческое достижение. Клуб из западной Украины - первая команда из села, которая взяла золото ПФЛ.

"Минай" всего сезон отыграл в Первой Лиге, после чего заработал выход в УПЛ.

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В статье: Первая лига ФК Минай
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
13.08.2020 в 22:05
Какая лига - такой и победитель ...
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