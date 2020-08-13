Первая лига
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Минай - первая команда из села, которая выиграла Первую Лигу
Историческое событие
Сегодня завершился многострадальный сезон Первой Лиги. Первое место официально занял "Минай".
Отметим, что игроки Василия Кобина поставили историческое достижение. Клуб из западной Украины - первая команда из села, которая взяла золото ПФЛ.
"Минай" всего сезон отыграл в Первой Лиге, после чего заработал выход в УПЛ.
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ascent (Луксор)
13.08.2020 в 22:05
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