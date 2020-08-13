Минай - первая команда из села, которая выиграла Первую Лигу

Сегодня завершился многострадальный сезон Первой Лиги. Первое место официально занял "Минай".

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Отметим, что игроки Василия Кобина поставили историческое достижение. Клуб из западной Украины - первая команда из села, которая взяла золото ПФЛ.

"Минай" всего сезон отыграл в Первой Лиге, после чего заработал выход в УПЛ.