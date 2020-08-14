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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Авангард 4:0. Видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Игра, которая фактически выводит львовян в УПЛ

Рух - Авангард 4:0. Видео голов
Новина українською

В последнем 30 туре Первой лиги "Рух" без больших усилий одолел "Авангард", из которого накануне ушла вся основа команды.

Благодаря этой победе подопечные Ивана Федыка вышли на четвертое место в турнирной таблице и отстают от проходной для УПЛ третьей позиции на два очка. Однако осталась бюрократия - на перенесенный матч не прибыл "Металлург", поэтому "Рух" получит +3 пункты, которые поднимут "желто-черных" на 3 место.

"Авангард" по итогам сезона 2019/2020 завершил соревнования в середине турнирной таблицы - на 8 месте.

Первая лига, 30 тур

13.08.2020 17:30

Город Львов, стадион СКИФ

Арбитр в поле Дмитрий Панчишин

Рух (Львов) - Авангард (Краматорск) 4:0

Голы: Кухаревич (1), Климчук (32), Кондраков (78), Брикнер (85)

Видеообзор матча

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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