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Рух - Авангард 4:0. Видео голов
Игра, которая фактически выводит львовян в УПЛ
В последнем 30 туре Первой лиги "
Благодаря этой победе подопечные Ивана Федыка вышли на четвертое место в турнирной таблице и отстают от проходной для УПЛ третьей позиции на два очка. Однако осталась бюрократия - на перенесенный матч
"Авангард" по итогам сезона 2019/2020 завершил соревнования в середине турнирной таблицы - на 8 месте.
Первая лига, 30 тур
13.08.2020 17:30
Город Львов, стадион СКИФ
Арбитр в поле Дмитрий Панчишин
Рух (Львов) - Авангард (Краматорск) 4:0
Голы: Кухаревич (1), Климчук (32), Кондраков (78), Брикнер (85)
Видеообзор матча