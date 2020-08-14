Рух - Авангард 4:0. Видео голов

В последнем 30 туре Первой лиги " Рух " без больших усилий одолел " Авангард ", из которого накануне ушла вся основа команды .

Благодаря этой победе подопечные Ивана Федыка вышли на четвертое место в турнирной таблице и отстают от проходной для УПЛ третьей позиции на два очка. Однако осталась бюрократия - на перенесенный матч не прибыл "Металлург", поэтому "Рух" получит +3 пункты, которые поднимут "желто-черных" на 3 место.

"Авангард" по итогам сезона 2019/2020 завершил соревнования в середине турнирной таблицы - на 8 месте.

Первая лига, 30 тур

13.08.2020 17:30

Город Львов, стадион СКИФ

Арбитр в поле Дмитрий Панчишин

Рух (Львов) - Авангард (Краматорск) 4:0

Голы: Кухаревич (1), Климчук (32), Кондраков (78), Брикнер (85)

Видеообзор матча