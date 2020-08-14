Александр Головко анонсировал перемены в Кремне

" Кремень " недавно сменил форму собственности, клуб ставит перед собой амбициозные цели, сообщает телеканал Футбол.

Одним из первых шагов стало назначение главным тренером команды известного украинского специалиста Александра Головко. Он, как сам признается, думал над предложением около месяца.

Надо было обсудить некоторые нюансы. Первое - это риски, которые есть со стороны президента. С другой стороны - риски для меня.

Ведь речь идет о работе в Первой лиге и фактически с нуля. Команда перестает существовать в том понимании, которое было до этого. Фактически новый состав. Тренерский штаб, видимо, не будет сильно меняться, но работать будем с чистого листа.