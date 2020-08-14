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Александр Головко анонсировал перемены в Кремне
Новая команда
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Одним из первых шагов стало назначение главным тренером команды известного украинского специалиста Александра Головко. Он, как сам признается, думал над предложением около месяца.
Надо было обсудить некоторые нюансы. Первое - это риски, которые есть со стороны президента. С другой стороны - риски для меня.
Ведь речь идет о работе в Первой лиге и фактически с нуля. Команда перестает существовать в том понимании, которое было до этого. Фактически новый состав. Тренерский штаб, видимо, не будет сильно меняться, но работать будем с чистого листа.
25-26 августа будет первая игра Кубка Украины. Фактически это - режим сборных команд, для меня это не новое [Головко возглавлял юношеские и молодежную сборную Украины]. Другое дело, что сейчас будет совсем другая ответственность.
Для меня это также вызов. Надеюсь, что он будет удачным. Первые три месяца работы будет очень много, надеюсь на то, что вызов будет положительным.