Чемпионская победа. Как Минай одолел Волынь и вышел в УПЛ с первого места. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Минай - Волынь, которые встречались в последнем туре Первой лиги. Чтобы получить путевку в высший дивизион Минаю достаточно было не проиграть, тогда как лучане обязаны были побеждать. Однако команда Василия Кобина перевыполнила задание - в первом тайме классный гол дальним ударом забил Андрей Ткачук, а затем закарпатцы не дали сопернику возможности хотя бы сравнять счет. Параллельно Ингулец не смог обыграть Балканы и позволил Минаю финишировать на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, впервые в истории сельская команда завоевала золотые награды второго по рангу дивизиона.

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