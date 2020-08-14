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Чемпионская победа. Как Минай одолел Волынь и вышел в УПЛ с первого места. ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Минай - Волынь, 13 августа 2020, Первая лига

Чемпионская победа. Как Минай одолел Волынь и вышел в УПЛ с первого места. ВИДЕО
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Минай - Волынь, которые встречались в последнем туре Первой лиги. Чтобы получить путевку в высший дивизион Минаю достаточно было не проиграть, тогда как лучане обязаны были побеждать. Однако команда Василия Кобина перевыполнила задание - в первом тайме классный гол дальним ударом забил Андрей Ткачук, а затем закарпатцы не дали сопернику возможности хотя бы сравнять счет. Параллельно Ингулец не смог обыграть Балканы и позволил Минаю финишировать на первом месте в турнирной таблице. Таким образом, впервые в истории сельская команда завоевала золотые награды второго по рангу дивизиона.

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В статье: Андрей Ткачук Волынь (Луцк) ФК Минай
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2020 в 11:31
Що означає дорого? Уріжуть зарплату до 15 тис. грн, а на мітчі будуть добиратися на власних автівках.)))
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2020 в 11:06
молодец Минай но вы не потяните УПЛ --очень дорого
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