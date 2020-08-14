Минай и Рух. Клубы Первой лиги предлагали Балканам 300 000 за победу над Ингульцом - источник

На матч 30 тура Первой лиги " Балканы " - "Ингулец" (1:1) соперники петровцев в борьбе за выход в УПЛ готовы были простимулировать хозяев.

Речь идет в частности о "Рухе" и "Минае".

Три клуба с горы таблицы (два в конце концов вышли в УПЛ) давали по 300к грн "Балканам" за победу. Не знаю, взяли ли там.

Но деньги на премию нашли - за ничью с "Ингульцом" каждому в раздевалке выдали 3к "зеленых", - сообщил тележурналист Игорь Бурбас.