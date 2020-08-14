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Минай и Рух. Клубы Первой лиги предлагали Балканам 300 000 за победу над Ингульцом - источник
Взяли именно от них? Никто же не скажет
На матч 30 тура Первой лиги "
Речь идет в частности о "Рухе" и "Минае".
Три клуба с горы таблицы (два в конце концов вышли в УПЛ) давали по 300к грн "Балканам" за победу. Не знаю, взяли ли там.
Но деньги на премию нашли - за ничью с "Ингульцом" каждому в раздевалке выдали 3к "зеленых", - сообщил тележурналист Игорь Бурбас.
Напомним, что по итогам соревнований Первой лиги в УПЛ выйдут "Минай", "Ингулец" и "Рух".