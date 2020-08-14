  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Минай и Рух. Клубы Первой лиги предлагали Балканам 300 000 за победу над Ингульцом - источник
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай и Рух. Клубы Первой лиги предлагали Балканам 300 000 за победу над Ингульцом - источник

Первая лига
(2 голосов)

Взяли именно от них? Никто же не скажет

Минай и Рух. Клубы Первой лиги предлагали Балканам 300 000 за победу над Ингульцом - источник
Новина українською

На матч 30 тура Первой лиги "Балканы" - "Ингулец" (1:1) соперники петровцев в борьбе за выход в УПЛ готовы были простимулировать хозяев.

Речь идет в частности о "Рухе" и "Минае".

Читайте такжеПервая лига. Балканы не дали себя обыграть Ингульцу, Агробизнес сильнее Оболони Бровара

Три клуба с горы таблицы (два в конце концов вышли в УПЛ) давали по 300к грн "Балканам" за победу. Не знаю, взяли ли там.

Но деньги на премию нашли - за ничью с "Ингульцом" каждому в раздевалке выдали 3к "зеленых", - сообщил тележурналист Игорь Бурбас.

Напомним, что по итогам соревнований Первой лиги в УПЛ выйдут "Минай", "Ингулец" и "Рух".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Рух (Львов) Балканы (Заря) Ингулец (Петрово) Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
14.08.2020 в 11:58
Бурбас это авторитет))),видать и ему 3 к "зеленых" зашло?!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2020 в 11:29
Кожному? Згоден.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.08.2020 в 11:04
не потянут они УПЛ--дорого
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...