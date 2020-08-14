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Коуч Волыни: Видели "золотой свисток", "нашу красавицу". А из-за COVID-19 у нас не вышли 5 игроков
Вспышка заболевания в команде продолжается
Наставник "
То, что было на поле, вы сами видели. Наш "золотой свисток", "нашу красавицу" [главный арбтр матча - Екатерина Монзуль]. Я больше ничего не хочу говорить.
Мы все говорили о честности футбола, спортивном принципе. Все говорили, что коронавирус - это ...такое. А у нас из-за COVID-19 не играли 5 футболистов! И сказали: "Должны играть!". Не вышел капитан, не играл вратарь, не играли защитники, которые могли выйти.
Были вынуждены травмированного Тараса Михалика выставлять, Кожанову пришлось делать три укола для обезболивания, и чтобы он смог сыграть.
Напомним, что по итогам сезона в УПЛ вышли "Минай", "Ингулец" и "Рух". "Волынь", которая имела хорошие шансы до последнего тура, в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.