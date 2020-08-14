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Коуч Волыни: Видели "золотой свисток", "нашу красавицу". А из-за COVID-19 у нас не вышли 5 игроков

Первая лига
(1 голосов)

Вспышка заболевания в команде продолжается

Коуч Волыни: Видели "золотой свисток", "нашу красавицу". А из-за COVID-19 у нас не вышли 5 игроков
Новина українською

Наставник "Волыни" Андрей Тлумак подытожил последний 30 тур Первой лиги, в котором команда из Луцка на выезде уступила "Минаю" 0:1.

То, что было на поле, вы сами видели. Наш "золотой свисток", "нашу красавицу" [главный арбтр матча - Екатерина Монзуль]. Я больше ничего не хочу говорить.

Мы все говорили о честности футбола, спортивном принципе. Все говорили, что коронавирус - это ...такое. А у нас из-за COVID-19 не играли 5 футболистов! И сказали: "Должны играть!". Не вышел капитан, не играл вратарь, не играли защитники, которые могли выйти.

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Были вынуждены травмированного Тараса Михалика выставлять, Кожанову пришлось делать три укола для обезболивания, и чтобы он смог сыграть.

Напомним, что по итогам сезона в УПЛ вышли "Минай", "Ингулец" и "Рух". "Волынь", которая имела хорошие шансы до последнего тура, в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.

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В статье: Денис Кожанов Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Тарас Михалик Первая лига Екатерина Монзуль ФК Минай Минай коронавирус
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Источник:
Минай

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Комментарии (13)
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 14:43
Проблемы индейцев шерифа не волнуют ... кто мешал побеждать аутсайдеров и середняков ??? Яйца ??? Или пузо ??? а по судейству в этой игре вроде как вопросов нет ... хорошо отсудили девочки.
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0
0
avatar
Инспектор ( )
14.08.2020 в 13:59
Игры Волынь показала 0. Ну а Катя причем?
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0
0
doschukrovno (Ровно)
14.08.2020 в 13:04
Вы сами видели ! Так в том то и дело , что видели . С такой игрой нечего делать в вышке . Мешают все - и корона и Монзуль , а то что сам неуч так молчит .
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+3
0
Dozenko (NewYork)
14.08.2020 в 12:58
че он сказать хотел ? Смысловая нагрузка текста получилась как у того пацана, который тоже хочет шоколадку
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+1
0
старий фан (Рівне)
14.08.2020 в 12:55
Ви зрозумійте Тумака правильно. Волинь виграла в чемпіонаті всі матчі і вже виходила в УПЛ, а тут бац фінал якийсь придумали і Монзуль поставили судити. А так - ні - до цього вони лише вигравали.
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+2
-2
avatar
armik (Киев)
14.08.2020 в 12:54
Если инвесторы команды и дальше собираются держать этого недоумка в роли "тренера" - пусть лучше снимают команду нах.Эта клоунада никому не нужна.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 12:54
Тлумак - убогий..
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+1
-1
viajador (ФК Свиридівка)
14.08.2020 в 12:53
Все - показали на двері Тлумаку. В Луцьку вакансія головного тренера - шліть свої резюме!!!
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+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.08.2020 в 12:39
після карантину програли інгульцю, агробізнесу і минаю,які лучан і обійшли, так що все закономірно
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+4
0
viajador (ФК Свиридівка)
14.08.2020 в 12:42
Правильно
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+1
0
viajador (ФК Стара Свиридівка)
14.08.2020 в 12:38
Поганому актору вічно щось заважає...
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+1
0
royalstas (Вінниця)
14.08.2020 в 12:37
Жаль Волинь сезон не треба було догравати в першій лізі це факт.
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0
-3
ffggpl (Харьков)
14.08.2020 в 13:18
Не треба фігню молоти! Це - факт!
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+1
0


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