Коуч Волыни: Видели "золотой свисток", "нашу красавицу". А из-за COVID-19 у нас не вышли 5 игроков

Наставник " Волыни " Андрей Тлумак подытожил последний 30 тур Первой лиги, в котором команда из Луцка на выезде уступила "Минаю" 0:1.

То, что было на поле, вы сами видели. Наш "золотой свисток", "нашу красавицу" [главный арбтр матча - Екатерина Монзуль]. Я больше ничего не хочу говорить.

Мы все говорили о честности футбола, спортивном принципе. Все говорили, что коронавирус - это ...такое. А у нас из-за COVID-19 не играли 5 футболистов! И сказали: "Должны играть!". Не вышел капитан, не играл вратарь, не играли защитники, которые могли выйти.