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Маркевич прекратил сотрудничество с Рухом и заявил о необходимости усиления 5-6 позиций

Первая лига
(3 голосов)

Считает закономерной позицию "Волыни"

Маркевич прекратил сотрудничество с Рухом и заявил о необходимости усиления 5-6 позиций
Новина українською

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич, который по совместительству работал консультантом тренерского штаба львовского "Руха", завершил свое сотрудничество с "желто-черными", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Маркевич сообщил, что все договоренности с президентом ФК "Рух" Григорием Козловским он выполнил и теперь может сосредоточиться на работе в Комитете.

Тем более, уже 3 сентября наша национальная сборная стартует в Лиге наций.

Что касается соперничества в Первой лиге, то интрига исчезла только после заключительного тура. Но не буду утверждать, что уровень даже ведущих команд был высокий.

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Тому же "Руху", чтобы претендовать в новом сезоне на место в первой шестерке, необходимо срочно усилить 5-6 позиций.

На мой взгляд, распределение мест в турнирной таблице был закономерным и справедливым. Многие считали, что одна из путевок в элиту достанется "Волыни", однако возрастному составу на длинной турнирной дистанции не хватило свежести.

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В статье: Мирон Маркевич Волынь (Луцк) Первая лига Рух (Львов)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 13:49
Интересно где взять свободных агентов уровня УПЛ на всех желающих ??? А надо на вскидку человек 50 для всех желающих усилиться... опять сербы и латиносы ???
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alex.belogubko (одесса)
14.08.2020 в 13:21
уже Львов и Карпаты брали латиносов с Одесского привоза
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royalstas (Вінниця)
14.08.2020 в 13:05
Щас Рух візьме 5-6 латиносів і буде рубитись за топ 5-8.
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