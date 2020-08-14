Маркевич прекратил сотрудничество с Рухом и заявил о необходимости усиления 5-6 позиций

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич, который по совместительству работал консультантом тренерского штаба львовского " Руха ", завершил свое сотрудничество с "желто-черными", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Маркевич сообщил, что все договоренности с президентом ФК "Рух" Григорием Козловским он выполнил и теперь может сосредоточиться на работе в Комитете.

Что касается соперничества в Первой лиге, то интрига исчезла только после заключительного тура. Но не буду утверждать, что уровень даже ведущих команд был высокий.

Тем более, уже 3 сентября наша национальная сборная стартует в Лиге наций.

Тому же "Руху", чтобы претендовать в новом сезоне на место в первой шестерке, необходимо срочно усилить 5-6 позиций.

На мой взгляд, распределение мест в турнирной таблице был закономерным и справедливым. Многие считали, что одна из путевок в элиту достанется "Волыни", однако возрастному составу на длинной турнирной дистанции не хватило свежести.