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УАФ приняла решение, которое выводит Рух в УПЛ

Первая лига
(5 голосов)

По поводу неявки на матч

УАФ приняла решение, которое выводит Рух в УПЛ
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело о неявке ФК "Металлург" Запорожье на перенесенный матч 22-го тура Первой лиги против ФК "Рух".

По результатам рассмотрения принято решение о зачислении ФК "Рух" технической победы - 3:0, а ФК "Металлург" Запорожье - технического поражения со счетом 0:3 за неявку на матч без уважительной причины.

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Администрации ПФЛ поручено внести соответствующие изменения в турнирную таблицу соревнований среди команд клубов Первой лиги ПФЛ сезона-2019/2020. Решение вступает в силу с момента принятия.

"Рух" финишировал на 4 позиции в турнирной таблице (58 очков). Однако имеет 1 сыграный матч меньше, чем остальные. 3 очка за тот самый матч с "Металлургом" выводят желто-черных на второе место в таблице (61 очко).

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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redhylicat (Шепетовка)
14.08.2020 в 14:10
Запору нужно магар отправить)
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0
0
FKVP@chempions (Полтава)
14.08.2020 в 13:43
на 2 место))
Ответить
+1
0
avatar
donkrot (Донецк)
14.08.2020 в 13:28
надеюсь, что МЗП окажется в следующем сезоне во второй лиге...
Ответить
0
-7
derek (Запорожье-Днепр)
14.08.2020 в 13:46
Надеюсь, вы уе..тесь в свою рашку и вас, дикарей, отделят от нас большим забором
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+3
0
avatar
Инспектор ( )
14.08.2020 в 13:54
Потом еще оттяпают территорию, опять забор, так? И от Ненька остается пшик. Ты этого хочешь?
+1
-2
avatar
nin-mir (Запорожье)
14.08.2020 в 14:10
Инспектор, оттяпывают те территории, где заканчивается сопротивление. Вы в 2014 году сильно видели сопротивление на Донбассе и в Крыму? В отличие от Запорожья, Днепра, Одессы и др.
+2
0
avatar
nin-mir (Запорожье)
14.08.2020 в 14:06
А чем же тебе так не угодили Металлурги из Запорожья?
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+1
0


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