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УАФ приняла решение, которое выводит Рух в УПЛ
По поводу неявки на матч
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело о неявке ФК "Металлург" Запорожье на перенесенный матч 22-го тура Первой лиги против ФК "
По результатам рассмотрения принято решение о зачислении ФК "Рух" технической победы - 3:0, а ФК "Металлург" Запорожье - технического поражения со счетом 0:3 за неявку на матч без уважительной причины.
Администрации ПФЛ поручено внести соответствующие изменения в турнирную таблицу соревнований среди команд клубов Первой лиги ПФЛ сезона-2019/2020. Решение вступает в силу с момента принятия.
"Рух" финишировал на 4 позиции в