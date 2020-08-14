УАФ приняла решение, которое выводит Рух в УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело о неявке ФК "Металлург" Запорожье на перенесенный матч 22-го тура Первой лиги против ФК " Рух ".

По результатам рассмотрения принято решение о зачислении ФК "Рух" технической победы - 3:0, а ФК "Металлург" Запорожье - технического поражения со счетом 0:3 за неявку на матч без уважительной причины.

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Администрации ПФЛ поручено внести соответствующие изменения в турнирную таблицу соревнований среди команд клубов Первой лиги ПФЛ сезона-2019/2020. Решение вступает в силу с момента принятия.