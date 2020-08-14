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Нападающий Металлист 1925 переходит в Металл

Первая лига
(2 голосов)

Дуализм Харькова

Нападающий Металлист 1925 переходит в Металл
Новина українською

35-летний нападающий харьковского "Металлиста 1925" Сергей Давыдов покинет клуб, сообщает fc-metalist.com.

Он пополнит другой клуб из Харьковщины - "Металл", который намерен заявиться на Вторую лигу (самая низкая профессиональная в украинском футболе) в сезоне 2020/2021.

В составе Металлист 1925 Сергей провел 4 сезона, сыграл 102 матча и забил 38 голов.

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В статье: Сергей Давыдов Первая лига Вторая лига Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
fc-metalist.com

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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
14.08.2020 в 14:40
А к Красников долги за "настоящий" Металлист отдавать будет?
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0
0
redhylicat (Шепетовка)
14.08.2020 в 14:11
Металлист ,Металл...в след году фк Мета сделают?)-
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0
-1
старий фан (Рівне)
14.08.2020 в 14:13
Цвємєт - колись на зарі СРСР були такі команди.
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0
-1
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nin-mir (Запорожье)
14.08.2020 в 13:39
А на аматорском уровне они поиграть не хотят, хитропопые. М1925 и то прошёл любительский уровень, а эти сразу во вторую.
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+2
-1
GrafVishenka (Харкiв)
14.08.2020 в 13:57
Мало кто не догадывается, что Металл - это возрождающийся Металлист... Папа Гуйе уже там, а за год Красников сбалансирует возрастных опытных с перспективной молодежью, в том числе и с латиносами. Цель клуба - через 2 года играть в Высшей Лиге с нормальным именем "Металлист", с хорошей командой под руководством Мирона Маркевича и со своей армией болельщиков, которые ждут возвращения харьковского клуба с 2014 года.
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+1
0
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nin-mir (Запорожье)
14.08.2020 в 14:04
Я только за возрождение харьковского клуба, но Металл обязан пройти аматорскую лигу. Играющий в первой лиге наш Металлург, пусть он пока является не правоприемником старого МЗ, это дело времени, но прошёл любительский уровень.
0
-1
mitridates (Харьков)
14.08.2020 в 14:16
...а эти сразу во вторую...", так как команда сливается с аматорской командой ФК Волчанск. И начинает выступать во второй под именем "Металл". Вот и вся "хитропопость". Никто не запрещал ФК Волчанск выходить во вторую лигу и сменить название. А как насчет "Днепра-1", который просто тупо миновал аматоров, в отличие от "Металлиста 1925"? И никто не дернулся...
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0
0


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