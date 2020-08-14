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Нападающий Металлист 1925 переходит в Металл
Дуализм Харькова
35-летний нападающий харьковского "
Он пополнит другой клуб из Харьковщины - "Металл", который намерен заявиться на Вторую лигу (самая низкая профессиональная в украинском футболе) в сезоне 2020/2021.
В составе Металлист 1925 Сергей провел 4 сезона, сыграл 102 матча и забил 38 голов.
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Источник:fc-metalist.com
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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
14.08.2020 в 14:40
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redhylicat (Шепетовка)
14.08.2020 в 14:11
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старий фан (Рівне)
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nin-mir (Запорожье)
14.08.2020 в 13:39
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GrafVishenka (Харкiв)
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nin-mir (Запорожье)
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mitridates (Харьков)
14.08.2020 в 14:16
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