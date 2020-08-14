Нападающий Металлист 1925 переходит в Металл

Мало кто не догадывается, что Металл - это возрождающийся Металлист... Папа Гуйе уже там, а за год Красников сбалансирует возрастных опытных с перспективной молодежью, в том числе и с латиносами. Цель клуба - через 2 года играть в Высшей Лиге с нормальным именем "Металлист", с хорошей командой под руководством Мирона Маркевича и со своей армией болельщиков, которые ждут возвращения харьковского клуба с 2014 года.