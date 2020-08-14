Герой футбольного дня. Василий Кобин

Бесспорно, это достижение. Огромное достижение. Такое, на которое не жалко слез, которые вчера Василий Кобин проливал под дождем брызг шампанского, громких аплодисментов и слов поздравлений. Полтора года назад он готовил бограч и занимался развитием собственного ресторанного бизнеса, а уже сегодня радуется статусу победителя Первой лиги в, возможно, наиболее конкурентном розыгрыше в истории турнира.

Василий Кобин действительно, как отмечал Михаил Кополовец, выжал из этой команды максимум. Бесспорно, у "Миная" был сильный состав, но были и кадровые проблемы, которые можно было успешно решить только благодаря умелым тренерским ходам. Например, проблемы с центральным нападающим, где после ухода Роберта Гегедоша образовалась пробоина. Позицию закрывали Нуриев, Пиняшко, Оринчак и даже Глагола ситуативно оказывался на острие. Проблемы были и с крайними защитниками, что заставляло Кобина использовать Петра Стасюка на непрофильной фланге, или доверять бровку возрастном Михаилу Кополовцу.

Кобин научил команду видоизменять тактику в течение одного матча – в соответствии с решениями соперника и ходом событий. А еще исполняющий обязанности главного тренера настолько укрепил психологию команды, что для нее родной стадион даже без болельщиков стал крепостью. "Минай" проиграл в стартовом поединке Первой лиги дома "Прикарпатью", но после этого на Закарпатье потерял лишь четыре очка.

Кстати, интересная особенность. Команда Кобина проиграла дебютный матч турнира, а затем сенсационно уступила в первом послекарантином поединке "Кремню". После обеих игр Кобин отмечал, что у него был с подопечными серьезный разговор. И после обеих игр будущий победитель набирал крейсерский ход.

Это означает ни много ни мало: означает, что Василий Кобин имеет полное влияние на команду, на ее игроков. Хотя с некоторыми из них еще год назад он играл бок о бок. И говорил, что во Второй лиге опытным и искусным игрокам можно соревноваться даже в пол ноги. Но это говорил игрок, а Василий Кобин-тренер полностью убил в себе футболиста. Это, по его же словам, и есть рецепт успеха для молодого наставника.

Михаил Кополовец, кроме всего прочего, во вчерашнем интервью отметил, что Кобин является одним из сильнейших специалистов страны. Наверное, погорячился, поддался эмоциям. Ведь пока эти слова не имеют под собой фундамента. Дмитрий Михайленко также выигрывал Первую лигу с серьезным запасом прочности, но на фоне УПЛ ничем особым пока не отличается. А у Василия Кобина нет и того, что у есть Михайленко – то есть, опыта.

Но то, что на Закарпатье появился интересный футбольный проект, сомнениям не подлежит. Василий Кобин будет тренировать в УПЛ, которая уже оттолкнулась от дна. В УПЛ, где сельские команды могут удивлять – подтверждено "Колосом". В УПЛ, где будет Мирча Луческу, под руководством которого Василий Кобин работал долгие годы как игрок.

"Наведем шороху", - обещал Михаил Кополовец. "Будем двигаться дальше", - отмечал Василий Кобин. Наверное, единственный минус текущей ситуации для минайцев – то, что нет времени и возможности перевести дыхание.