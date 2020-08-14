Президент Ингульца о выходе в УПЛ: Водку выливаем в бидоны - и празднует весь район!

Александр Поворознюк, президент петровского " Ингульца ", прокомментировал телеканалу Футбол выход команды в УПЛ.

У нас все очень просто: к утру монтируем сцену, водку выливаем в бидоны и с алюминиевыми кружками начинает гулять весь район. Будем ждать, встречать команду и праздновать!

Поворознюка спросили о подготовке команды к старту в новом чемпионате уже 22 августа.