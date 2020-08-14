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Президент Ингульца о выходе в УПЛ: Водку выливаем в бидоны - и празднует весь район!

Первая лига
(2 голосов)
Президент Ингульца о выходе в УПЛ: Водку выливаем в бидоны - и празднует весь район!
Новина українською

Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", прокомментировал телеканалу Футбол выход команды в УПЛ.

У нас все очень просто: к утру монтируем сцену, водку выливаем в бидоны и с алюминиевыми кружками начинает гулять весь район.

Будем ждать, встречать команду и праздновать!

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Поворознюка спросили о подготовке команды к старту в новом чемпионате уже 22 августа.

Мы еще вынесем мозги не одной команде в высшей лиге, я говорю вам ответственно!

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В статье: Первая лига УПЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 14:40
После бидона водки можно не только мозги вынести ... а по поводу напихать ...думаю начало чемпионата отрезвит папика.
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