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Праздник на поле и в раздевалке. Как Рух радовался выходу в УПЛ
Новая страница в истории "желто-черных"
Львовский "
После свистка об окончании встречи в последнем, 30 туре, в котором "Рух" одержал победу 4:0 над краматорским "Авангардом", игроки команды взялись подбрасывать главного тренера Ивана Федыка, а в раздевалке - президента клуба Григория Козловского.
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Источник:Рух
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