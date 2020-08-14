Праздник на поле и в раздевалке. Как Рух радовался выходу в УПЛ

Львовский " Рух " по итогам чемпионата Первой лиге сезона 2019/2020 гарантировал себе переход к УПЛ.

После свистка об окончании встречи в последнем, 30 туре, в котором "Рух" одержал победу 4:0 над краматорским "Авангардом", игроки команды взялись подбрасывать главного тренера Ивана Федыка, а в раздевалке - президента клуба Григория Козловского.