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Праздник на поле и в раздевалке. Как Рух радовался выходу в УПЛ

Первая лига
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Новая страница в истории "желто-черных"

Праздник на поле и в раздевалке. Как Рух радовался выходу в УПЛ
Новина українською

Львовский "Рух" по итогам чемпионата Первой лиге сезона 2019/2020 гарантировал себе переход к УПЛ.

Читайте такжеУАФ: Минай, Ингулец и Рух отвечают требованиям аттестации УПЛ

После свистка об окончании встречи в последнем, 30 туре, в котором "Рух" одержал победу 4:0 над краматорским "Авангардом", игроки команды взялись подбрасывать главного тренера Ивана Федыка, а в раздевалке - президента клуба Григория Козловского.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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