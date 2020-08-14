  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Перед "каждою игрою"! Кополовец сообщил, почему Минай войдет в историю чемпионатов Украины
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед "каждою игрою"! Кополовец сообщил, почему Минай войдет в историю чемпионатов Украины

Первая лига
(2 голосов)

На 2 года нигде не задерживались

Перед "каждою игрою"! Кополовец сообщил, почему Минай войдет в историю чемпионатов Украины
Новина українською

Михаил Кополовец, фланговый хавбек и спортивный директор "Миная", высказался в беседе с телеканалом Футбол об успехе команды - "золоте" Первой лиги и выходе в УПЛ.

Такой огромный регион снова в элите украинского футбола! И я считаю, что заслуженно. Никто не ожидал, но ...Да, действительно, мы "перед каждою игрою ходимо до церкви"! И Бог помогает нам!

Читайте такжеМинай - первая команда из села, которая выиграла Первую Лигу

Да, это наша мечта. Мы не очень анонсировали это, но это мечта не только моя, но и всех футболистов.

И это беспрецедентный случай, мы нигде, ни в одной лиге не задержались на 2 года. Журналисты, запишите это в историю футбола! Мы были по году на район, на область, в любителях, Второй лиге, Первой лиге - и сейчас УПЛ! Друзья, может впереди и Европа?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец ФК Минай Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (ФК Свиридівка)
14.08.2020 в 16:01
Ну то й в УПЛ довше, ніж на рік не затримаєтесь
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 15:58
ещё один суржиковед
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 15:47
А может теперь назад?? Годик и понеслись вниз, как Закарпатье в своё время... Лифт. Перекроют каналы контрабаса и упс...
Ответить
+4
0
alexfc (Киев)
14.08.2020 в 15:49
та да. Этот клуб жив, пока контрабас есть. Но у нас как видно контрабас бессмертен. И все хотят быть только в доле, а не бороться с ним. так что Минай - это навсегда)
Ответить
+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
14.08.2020 в 15:53
Звідки в людей стільки заздрості? Випадок дійсно безпрецендентний. Коли Колос із Ковалівки вийшов в УПЛ, хто думав, що вони будуть у єврокубках?
Ответить
+2
-1
Безумный суслик (Харьков)
14.08.2020 в 15:36
Вы войдете в историю, как клуб который купил всех - судей, федерацию, пфл и большинство соперников.
Ответить
0
-1
avatar
Drovko (Lviv)
14.08.2020 в 15:51
Факти маєш?
Ответить
0
0
Trztrqtr (Украина)
14.08.2020 в 16:09
Ну тот же Колос тоже работал в схожей манере, что не помешало ему занять 6 место, по игре выиграв ключевые матчи. Дальше что? Или тот же Стороженко другими методами работает? Да, у него не было хорошего бюджета, поэтому он на публику играл в мушкетера. Но мушкетерами не становятся состоявшиеся люди, которые большую часть жизни проработали в прокуратуре по системе занос-откат, поэтому он выглядел смешно в этой роли, рассуждая о высоких материях, по-сути будучи дешевым, беспринципным чинушей советского образца, для которого коррупция-мать родная. И так большинство в укр.футболе, в той или иной форме.
Ответить
+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
14.08.2020 в 15:33
Думав би Місько що говориш, ні в одній лізі не лишались 2роки,виходить і в упл на один))
Ответить
+5
0
avatar
Drovko (Lviv)
14.08.2020 в 15:50
Він мав на увазі, що команда кожен рік підвищувалася в класі...так що не заздри
Ответить
+1
-2
Onside (Чернігів)
14.08.2020 в 16:26
Що він мав на увазі це одна справа, а от те як сказане можна зрозуміти це інше. Він сам неоднозначним формулуюванням намалював собі мішень на спині для коментів
+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
14.08.2020 в 16:51
Кому і чому заздрити? ))) просто цитата його...
+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
14.08.2020 в 15:30
Перед каждою, перед КАЖДОЮ ІГРОЮ ходим в церкву! ПЕРЕД КАЖДОЮ!
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...