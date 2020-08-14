Перед "каждою игрою"! Кополовец сообщил, почему Минай войдет в историю чемпионатов Украины

Михаил Кополовец, фланговый хавбек и спортивный директор " Миная ", высказался в беседе с телеканалом Футбол об успехе команды - "золоте" Первой лиги и выходе в УПЛ.

Такой огромный регион снова в элите украинского футбола! И я считаю, что заслуженно. Никто не ожидал, но ...Да, действительно, мы "перед каждою игрою ходимо до церкви"! И Бог помогает нам!

Да, это наша мечта. Мы не очень анонсировали это, но это мечта не только моя, но и всех футболистов.

И это беспрецедентный случай, мы нигде, ни в одной лиге не задержались на 2 года. Журналисты, запишите это в историю футбола! Мы были по году на район, на область, в любителях, Второй лиге, Первой лиге - и сейчас УПЛ! Друзья, может впереди и Европа?