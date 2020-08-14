Первая лига
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Главная сенсация Первой лиги и последняя смена лидера. Украина футбольная
"Минай", "Рух", "Ингулец"
В информационно-аналитической программе "Украина футбольная" подведут итоги сезона 2019/2020 в Первой лиге.
Передачу можно увидеть сегодня, 14 августа, на телеканале XSPORT. Начало в 18:40.
Экспертом выступит Анатолий Бузник.
В выпуске:
- "Минай" - чемпион и это главная сенсация;
- "Ингулец" оступается в "Балканах" и теряет лидерство;
- Шок! "Волынь" вне медальной зоны;
- Что готовят матче плей-офф
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Источник:ПФЛ
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