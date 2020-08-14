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Главная сенсация Первой лиги и последняя смена лидера. Украина футбольная

Первая лига
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"Минай", "Рух", "Ингулец"

Главная сенсация Первой лиги и последняя смена лидера. Украина футбольная
Новина українською

В информационно-аналитической программе "Украина футбольная" подведут итоги сезона 2019/2020 в Первой лиге.

Передачу можно увидеть сегодня, 14 августа, на телеканале XSPORT. Начало в 18:40.

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Экспертом выступит Анатолий Бузник.

В выпуске:

  • "Минай" - чемпион и это главная сенсация;
  • "Ингулец" оступается в "Балканах" и теряет лидерство;
  • Шок! "Волынь" вне медальной зоны;
  • Что готовят матче плей-офф
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В статье: Первая лига Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
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