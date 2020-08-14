Официально: Тлумак покидает Волынь

Футбольный клуб "Волынь" официально прекращает сотрудничество главным тренером команды - Андреем Тлумаком, а также его помощниками - Андреем Сапугой и Павлом Котовенко. Вместе с тем, со своей должности уходит и спортивный директор клуба Валентин Кошельник, а также старший тренер "Волыни" U-19 Руслан Мостовой.

Клуб благодарит за более двух с половиной лет сотрудничества Валентину Кошельнику, Андрей Тлумаук, Андрей Сапуге и Павлу Котовенко.

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"Волынь" завершила сезон на пятом месте и не смогла пробиться в УПЛ.