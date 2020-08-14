Первая лига
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Официально: Тлумак покидает Волынь
А вместе с ним и тренерский штаб
Футбольный клуб "Волынь" официально прекращает сотрудничество главным тренером команды - Андреем Тлумаком, а также его помощниками - Андреем Сапугой и Павлом Котовенко. Вместе с тем, со своей должности уходит и спортивный директор клуба Валентин Кошельник, а также старший тренер "Волыни" U-19 Руслан Мостовой.
Клуб благодарит за более двух с половиной лет сотрудничества Валентину Кошельнику, Андрей Тлумаук, Андрей Сапуге и Павлу Котовенко.
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"Волынь" завершила сезон на пятом месте и не смогла пробиться в УПЛ.
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Источник:ФК "Волынь"
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Комментарии (3)
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Волинянин (Луцьк)
14.08.2020 в 23:03
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yunguvnor (м. Чернігів)
14.08.2020 в 23:35
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Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 22:56
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