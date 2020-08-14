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Официально: Тлумак покидает Волынь

Первая лига
(1 голосов)

А вместе с ним и тренерский штаб

Официально: Тлумак покидает Волынь
UA-Футбол
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Футбольный клуб "Волынь" официально прекращает сотрудничество главным тренером команды - Андреем Тлумаком, а также его помощниками - Андреем Сапугой и Павлом Котовенко. Вместе с тем, со своей должности уходит и спортивный директор клуба Валентин Кошельник, а также старший тренер "Волыни" U-19 Руслан Мостовой.

Клуб благодарит за более двух с половиной лет сотрудничества Валентину Кошельнику, Андрей Тлумаук, Андрей Сапуге и Павлу Котовенко.

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"Волынь" завершила сезон на пятом месте и не смогла пробиться в УПЛ.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк)
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Источник:
ФК "Волынь"
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Комментарии (3)
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Волинянин (Луцьк)
14.08.2020 в 23:03
В даному випадку рішення вірне. Однак саме в цій ситуації є ключовим: менеджмент пішов сам, чи їх звільнив власник команди.Якщо Тлумак та Кошельник залишає команду то все погано з фінансами. Однак, якщо Волинь звільнила даних менеджерів, тоді є надія на життя, розвиток та рух вперед. При їхньому керівництві команда виступана на тріїчку.
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yunguvnor (м. Чернігів)
14.08.2020 в 23:35
Якшо "офіційно припинив співпрацю", значить, це ініціятива клубу. Отже, їх звільнили.
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0
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Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 22:56
Вот так нужно подавать в отставку, при отсутствие результата, точнее при не выполнении поставленных задач... Все ушли...
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