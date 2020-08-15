Сергей Лавриненко: У меня есть своя матрица

После ухода из кропивницкой "Звезды" четыре года назад Сергей Лавриненко и его помощники получили новый вызов. Им предстояло доказать, что выбранное ими направление работы в футболе является правильным и способно приносить результаты. Несколько первых лет, проведенных в "Ингульце", понадобились для того, чтобы создать боеспособный коллектив, готовый замахнуться на большее. Уже в сезоне-2018/19 стало очевидно, что сделать это тренерскому штабу Лавриненко в полной мере удалось. Ярким тому подтверждением служит выступление команды из Петрово в розыгрыше Кубка Украины, в котором она дошла до финала. Стоит напомнить, что на пути к решающему поединку, в котором ее соперником стал грозный донецкий "Шахтер", "Ингулец" одного за другим выбил из турнира представителей Премьер-лиги - "Мариуполь", львовские "Карпаты" и луганскую "Зарю".

О серьезных притязаниях на всех фронтах сельского коллектива из Кировоградской области говорит и только что завершившийся сезон-2019/20. Вновь в кубковом розыгрыше "Ингулец" наделал немало шума, одолев соперников из элиты - те же "Карпаты", а затем и "Днепр-1". Лишь в четвертьфинальном матче с "Минаем" на его поле петровцы уступили в серии послематчевых пенальти будущему победителю первой лиги. Зато в чемпионате "Ингулец" показал себя достойным бойцом, выдержав непростую, а порой и далекую от спортивных принципов конкуренцию с другими желающими повыситься в ранге.

Не случайно по итогам столь напряженной и нервной борьбы соперники по первой лиге большинством голосом назвали Сергея Лавриненко лучшим в минувшем сезоне.

- Признание коллег стало для вас неожиданным?

- Я еще об этом даже не задумывался. Хотя не скрою: такое отличие приятно. Ведь любая награда или звание всегда вызывают положительные чувства. Однако я бы это поменял на один забитый мяч в заключительной игре с "Балканами". Мы с командой прошли такой большой путь, а нам не хватило всего одного гола, чтобы стать чемпионами.

ФАКТОРЫ ДЛЯ ИНТРИГИ И ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

- Что было самым сложным на протяжении всего сезона-2019/20?

Сам чемпионат. Он был очень трудным - уж слишком высокой была конкуренция в нем. Такого в первой лиге, когда восемь-девять команд претендовали на повышение в классе, еще никогда не было. Сложность была в том, что карантин в чемпионате случился впервые, и поэтому никто не знал, как себя в таких условиях вести. Пришлось думать, как правильно готовить команду. Было и много других факторов, влиявших на рабочий процесс и турнирные дела. В частности, внешнего характера. Много было стимулирования со стороны других клубов. Хотя это явление и распространенное, но тем не менее… Все эти факторы вкупе сделали чемпионат интересным, с интригой до самого последнего тура. Но повторюсь: он был очень сложным.

- Начавшаяся еще в середине ноября беспроигрышная серия "Ингульца" длилась ни много ни мало тринадцать туров кряду, до самого финиша. Чего в ней больше - психологической устойчивости или мастерства?

- Пожалуй, и того, и другого. Думаю, что без этих двух качеств очень сложно добиваться результатов. Вообще чтобы выиграть медали или трофеи, нужно быть к этому психологически готовым. Ведь давление от игры к игре лишь нарастает, и справиться с ним не каждая команда и не каждый футболист может. В том, что "Ингулец" прошел турнирную дистанцию более ровно, эти два фактора и повлияли.

- В футболе есть такое понятие, как психология победителей. К "Ингульцу" нынешнего образца оно применимо?

- Думаю, да. Многие матчи показывали, что мы добывали очки на характере. Даже в тех играх, в которых по их ходу проигрывали 0:1 или 1:2, удавалось доводить дело до логического завершения - то есть до нашей победы. В чемпионате мы сыграли много волевых матчей: в них поначалу уступали в счете, но затем либо сводили их к ничьей, либо к победе. Каждую игру рассматривали как отдельный серьезный бой, в которых как раз и формируется и укрепляется психология победителей.

КОГДА ПУЛЬС - 160

- Какие матчи из проведенных в чемпионате порадовали больше всего?

- Много таких было. В основном, это поединки с лидерами. Хороший матч мы провели дома с "Оболонью-Бровар", которая одиннадцать туров не проигрывала. Киевляне приехали к нам в Петрово, и все ожидали интересной игры. Она таковой у нас действительно получилась - мы выиграли 2:0. Были хорошие матчи с "Металлистом 1925" - в частности, дома во втором круге, когда развязка наступила на 96-й минуте, когда соперник сравнял счет. Наверное, где-то нам не хватило концентрации в концовке. Хотя сама игра и присутсвовавшие в ней интрига и динамика была очень интересная. Порадовали также оба поединка с "Рухом" и "Агробизнесом". У волочиской команды мы выиграли дома 2:0, а на выезде уступили 1:2, доигрывая матч в меньшинстве. Вообще весь чемпионат был достаточно интересным. Какую-то игру сложно выделить.

- Судейский фактор часто заставлял испытывать негодование?

- Когда идет борьба не на жизнь, а на смерть, то невольно обостряются чувства. Поэтому то или другое действие арбитра, которое мы видим под другим углом, больно врезаются в память. Однако когда игра проходит и эмоции остывают, то во многих эпизодах работу судейской бригады оцениваем уже совсем по-другому. Были матчи, в которых по ходу игры мы были недовольны, но на следующий день я мог позвонить арбитру и извиниться за свое эмоциональное поведение, сказав при этом, что во многих моментах я был не прав. Когда живешь игрой, ощущаешь совершенно другой градус накала и стоишь на пульсе в 160, то не всегда четко можешь видеть какие-то эпизоды. Посмотрев же видеозапись в спокойной обстановке, соглашаешься с решением арбитра. Арбитры ведь тоже люди, и тоже иногда ошибаются. Главное, чтобы они на поле были нейтральными людьми и с их стороны не было предвзятости.

КОГДА БОМБАРДИРЫ НА ВИДУ

- У "Ингульца" второй показатель по пропущенным голам в сезоне. В отличие от львовского "Руха", в пассиве которого значится 20 мячей, у вашей команды всего на один меньше. Значит ли это, что линия обороны - самая сильная среди других?

- Нет, я с таким тезисом не согласен. Ведь оборона начинается с группы атаки, и во многом благодаря ей в процессе агрессивной встречи соперника и зависят оборонительные действия всей команды. Поэтому нельзя говорить о том, что в малом количестве пропущенных мячей заслуга исключительно вратаря или обороны. Это работа всей команды.

- Помимо вас в числе лауреатов ПФЛ от "Ингульца" значится еще и нападающий Ники Сичинава. Ваши надежды он оправдал?

- Мои, как тренера, оправдал, да и надежды всей команды, полагаю, тоже. Ника в этом сезоне выглядит совсем другим футболистом - в хорошем смысле слова. Он больше прислушивался к нашим требованиям и был более агрессивен в атакующих действиях. Отсюда и забитые мячи. Во многих матчах благодаря индивидуальным действиям Сичинавы мы набирали очки. Он был очень полезен для команды. Знаете, уже исторически складывается, что за последние три года команда в целом вроде немного забивает, но при этом бомбардиры на виду. В одном сезоне лучшим снайпером у нас стал Акименко, а на следующий год он уже был вторым. Сейчас вот Сичинава оказался одним из лидеров бомбардирской гонки. Как видите, стараемся находить оптимальное сочетание, чтобы и в этом компоненте "Ингулец" тоже был в лидирующей позиции.

ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО

- В минувшем сезоне "Ингульцу" удалось усилиться рядом квалифицированных футболистов, среди которых вратарь Богдан Шуст и хорватский полузащитник Младен Бартулович. Насколько значима их роль в коллективе?

- В украинском чемпионате эти футболисты однозначно - глыбы! Оба поиграли на хорошем европейском уровне, причем Шуст стал обладателем Кубка УЕФА. Далеко не каждая команда первой лиги может похвастаться такими футболистами. Их наличие для нас большой плюс, и мы этому рады. Мне, как тренеру, комфортно и приятно с ними работать. Это образованные, начитанные люди, которые знают иностранные языки - в частности, в совершенстве владеют разговорным английским. Шуст и Бартулович принесли команде много пользы, и нынешний результат "Ингульца" достигнут во многом благодаря и их игре.

- Кому принадлежит инициатива пригласить в Петрово темнокожего легионера Оскара Мкомолу?

- Мне. Мы играли товарищеский матч с дублем "Ворсклы" и мне понравился этот мальчишка. Пригласили его в "Ингулец", а президент нашего клуба нашел возможность для осуществления этого перехода. На данный момент работаем над тем, чтобы Мкомола остался в нашей команде.

- За период пребывания в "Ингульце" он в игре прибавил?

- Он у нас пробыл не так долго - всего полтора месяца. Даже меньше. Так вот, за этот отрезок парень очень хорошо влился в коллектив, ребята его приняли. Мкомола по характеру веселый, активный и вместе с тем трудолюбивый. Он молодой футболист - ему всего двадцать лет. Надеюсь, что Оскар еще будет расти в мастерстве и прибавлять с каждым матчем.

ГИПЕРЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПАПА

- Президент клуба Александр Поворознюк после успехов и неудач "Ингульца" в эмоциональном плане одинаков?

- Он человек гиперэмоциональный. После побед это всегда проявляется в положительном ключе, а когда их нет, он сильно переживает и проявляет свои эмоции. Благо, что за весь сезон у нас было всего четыре поражения - меньше всех в первой лиге. Старались не давать президенту поводов для проявления негативных эмоций. Позитивного было намного больше.

- Как внутри клуба называете вашего президента?

- По-разному: Босс, Папа, Шеф. В зависимости от настроения (улыбается).

- Планы на будущий сезон с ним уже обсуждали?

- Это будет в ближайшие дни - завтра-послезавтра (разговор состоялся 14.08.2020).

- А для себя вы план уже наметили?

- Ну, конечно. У меня есть своя "матрица" того, как я это вижу. Но все должно совпадать с желаниями и возможностями президента клуба. От того, какие задачи будут поставлены перед командой на новый сезон, могут быть те или другие коррективы. Сейчас Премьер-лига по части финансов довольно крепкая, а если учесть, какие серьезные клубы появились в ней год-два назад (имею ввиду "Десну" и "Днепр-1", которые проводят хорошую селекцию), то могу сказать, что нас ожидает очень сложный чемпионат.

ИГРА СБОРНОЙ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ПЕТРОВО

- Для успешного выступления в элите нужно усиление. Александр Поворознюк готов пойти на большие, чем ранее, финансовые затраты?

Думаю, что он сделает все возможное для этого. Иначе не было бы смысла всем этим заниматься, если бы президент был не готов. В своих высказываниях Александр Григорьевич не раз подчеркивал, что его финансовое состояние стабильное, поэтому надеемся, что мы сможем хорошо укомплектоваться. Будем стараться сделать добротную команду, способную если не бороться на равных, то как минимум составлять достойную конкуренцию соперникам.

- Каким будет короткое межсезонье у "Ингульца"?

- Какое там "межсезонье"! Его, как такового, у нас и не будет. Мы сегодня только вернулись с выездного матча с "Балканами", отпустив ребят домой. А уже в понедельник все собиремся для подготовки к намеченной на субботу первой игре в Премьер-лиге. Времени очень мало, и что-то изменить сложно. Благо, вскоре после старта в сезоне-2020/21 будет пауза в чемпионате, вызванная игрой национальной сборной. В этот период постараемся провести работу по части селекции и подтянуть кондиции.