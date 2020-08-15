Металлист-1925 вскоре перейдет в руки нового владельца – СМИ

В ближайшее время "Металлист-1925" будет приобретен новым владельцем. Об этом сообщает журналист Олег Барков.

Потенциальный инвестор, имя которого пока не называется, планирует заполучить 51% акций клуба. Его представители уже провели встречу с командой и планируют выйти в УПЛ в следующем сезоне.

Ожидается, что клуб покинет и.о. главного тренера Вячеслав Хруслов и еще ряд сотрудников.

Ранее клуб покинул генеральный директор Владимир Линке.