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Металлист-1925 вскоре перейдет в руки нового владельца – СМИ
В харьковском клубе могут произойти радикальные изменения
В ближайшее время "Металлист-1925" будет приобретен новым владельцем. Об этом сообщает журналист Олег Барков.
Потенциальный инвестор, имя которого пока не называется, планирует заполучить 51% акций клуба. Его представители уже провели встречу с командой и планируют выйти в УПЛ в следующем сезоне.
Ожидается, что клуб покинет и.о. главного тренера Вячеслав Хруслов и еще ряд сотрудников.
Ранее клуб покинул генеральный директор Владимир Линке.
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 13:50
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alktus (Хмельницкий)
15.08.2020 в 13:56
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balamyt (Boston)
15.08.2020 в 14:05
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