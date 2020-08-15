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Металлист-1925 вскоре перейдет в руки нового владельца – СМИ

Первая лига
(1 голосов)

В харьковском клубе могут произойти радикальные изменения

Металлист-1925 вскоре перейдет в руки нового владельца – СМИ
Новина українською

В ближайшее время "Металлист-1925" будет приобретен новым владельцем. Об этом сообщает журналист Олег Барков.

Потенциальный инвестор, имя которого пока не называется, планирует заполучить 51% акций клуба. Его представители уже провели встречу с командой и планируют выйти в УПЛ в следующем сезоне.

Ожидается, что клуб покинет и.о. главного тренера Вячеслав Хруслов и еще ряд сотрудников.

Ранее клуб покинул генеральный директор Владимир Линке.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 13:50
Курченко?
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+1
0
alktus (Хмельницкий)
15.08.2020 в 13:56
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0
0
balamyt (Boston)
15.08.2020 в 14:05
Нет ..Ярославский №2
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