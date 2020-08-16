Первая лига, стыковые матчи. Уверенные победы Вереса и Альянса, аутсайдеры такие аутсайдеры

"Альянс" и "Верес" по 2:0 обыграли "Металлург" и "Черкащину" соответственно. Ответные матчи оставляют представителям Первой лиги в сезоне 2019/20 немного шансов.

Составы обеих команд во Млинове оказались несколько неожиданными. У хозяев на скамейке остались Дмитрий Ховбоша, Виталий Тимофеенко и Антон Яременко. Зато появились на поле с первых минут Артем Хоцяновский и Сергей Панасенко. За "Черкащину" не вышел бывший игрок "Вереса" Евгений Морозенко, которому главный тренер команды Денис Маринчук предпочел Максима Грисьо. На остальных позициях в принципе все было предсказуемо.

"Черкащина" не выглядела безнадежным аутсайдером пары на первых минутах и владела мячом точно не меньше ровенчан. Подопечные Юрия Вирта пытались выходить из обороны через короткий пас. Но впереди рассчитывали исключительно на стандарты и мощь Шестакова после оных. Связать защиту с нападением долгое время не удавалось. Тем не менее, был шанс у "Вереса" все же выйти вперед в дебюте, но прострел Солдата никто замкнуть так и не сумел.

К окончанию первого тайма "Верес" все же с трудом, но перехватил инициативу. Мяч даже оказался за спиной вратаря гостей, но у Шестакова зафиксировали офсайд. Травму получил Панасенко, что заставило Вирта еще в первом тайме делать замену. Вместо бывшего игрока "Днепра-1" вышел Антон Яременко. У гостей мог забивать Георгиев, но удар Виктора пришелся ощутимо выше перекладины.

В дебюте второго тайма ровенчане все же вышли вперед. После подачи углового Солдат выиграл борьбу на ближней штанге и пробил, голкипер среагировал, но мяч от перекладины отлетел к Петько. Сергей с метра вбил мяч в сетку пустых ворот и побежал праздновать, "укачивая ребенка".

Хозяева пытались забить второй мяч, Игорь Солдат даже попал в перекладину после передачи Кучерова. Ровенчане понимали, что минимальный счет по такой игре - далеко не максимум, но мяч упорно не хотел повторно идти в ворота "Черкащины". С другой стороны, ребята Вирта могли упустить даже минимальную победу, если бы Ростислав Тарануха был точнее в концовке. И все же на последних секундах встречи Кучеров и Яременко разыграли красивую "стенку" и Антон забил такой желанный для "Вереса" второй мяч! Счет вполне по игре.

Верес - Черкащина 2:0 (0:0)

Голы: Петько (55), Яременко (90+4)

Верес: Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Кучеров, Петько, Хоцяновский, Панасенко (Яременко 38), Шестаков, Соломка (Тимофеенко 77).

Черкащина: Старченко, Олейник, Лухтанов, Дмитренко, Скляренко, Георгиев (Долгий 61), Пограничный (Дионг 72), Нечай (Тищенко М. 83), Малей (Захаревич 69), Грисьо (Морозенко 74), Тарануха.

Предупреждения: Панасенко (13), Соломка (42), Тимофеенко (90+1) - Георгиев (58), Лухтанов (62), Тарануха (90+1)

В Запорожье лучше матч начали хозяева, которые с первых же минут обозначили свои серьезные намерения на то, чтобы огорчить опасного соперника. Черний и Разуваев все же остались в запасе, а на поле с первых минут появились Скоблов, Шалфеев, Сачко и Сидоров, которых далеко не все ожидали увидеть в старте. Юрий Ярошенко наверняка удивил оппонента отсутствием в составе одного из братьев Шараев (Станислава). Также в запасе остались Александр Дугиенко, Ян Осадчий и Ярослав Сидоренко, которые осенью были основными исполнителями в команде из Липовой Долины. Зато был дан шанс молодому нападающему Николаю Агапову, как и возвращение в стартовой состав Вячеслава Пиднебенного не могло не радовать болельщиков "Альянса".

Буквально первая серьезная вылазка гостей в штрафную площадку соперника закончилась взятием ворот. Сергей Загинайлов продавил Сухину на левом крае вратарской и пробил с острого угла. Котляров допустил позиционную ошибку и отразить удар в "свой угол" не сумел. В дальнейшем "Альянс" еще несколько раз вскрывал эту зону в обороне "казаков", но Пиднебенной в одном из эпизодов банально простил хозяев, не попав как следует по мячу из убойной позиции.

Ближе к концу первого тайма "Металлургу" удалось выровнять игру. Скоблов даже мог сравнивать счет "в раздевалку", но его удар оказался чуть-чуть неточным, мяч прошел возле самой крестовины. Как оказалось, это был лишь временный всплеск активности от хозяев. После перерыва только микроскопический офсайд помешал отличиться Пикулю, но провал в центре обороны "казаков" в прекрасном стиле реализовал Владислав Шарай, пробивший в дальний угол после выхода один на один.

У "Металлурга" не получилось даже финального штурма, все потому, что соперник при каждом удобном случае убегал в опасные контратаки. Могильный и Сухарь все же имели свои полумоменты, но пробить Важинского им так и не удалось. Ответный матч, который в четверг пройдет на стадионе "Юбилейный" в Сумах, превращается по сути в формальность.

Металлург- Альянс 0:2 (0:1)

Голы: Загинайлов (14), Шарай В. (61)

Металлург: Котляров, Сухарь, Сухина, Сарапий, Трояновский, Скоблов, Шалфеев, Белоусов, Сачко, Могильный, Сидоров (Олейник 46).

Альянс: Важинский - Пикуль, Медведев, Рогозинский, Писный, Лучик (Лебеденко 61), Ярошенко (Есып 68), Поднебенной (Шарай С., 61), Шарай В., Агапов, Загинайлов (Сидоренко 65).

Предупреждения: Сарапий (22), Олейник (52) - Писный (42), Шарай В. (44)