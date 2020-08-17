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Козьбан: Есть предложения из-за границы, но хотелось бы остаться в Украине

Первая лига
(2 голосов)

Форвард уже не является игроком Агробизнеса

Козьбан: Есть предложения из-за границы, но хотелось бы остаться в Украине
Новина українською

Нападающий Дмитрий Козьбан, который недавно покинул "Агробизнес", дал комментарий касательно дальнейшего развития своей карьеры.

"У меня есть варианты как из-за границы, так и по Украине. Я сейчас думаю. Надеюсь в ближайшее время определюсь. Пока склоняюсь больше к загранице, но хотелось бы остаться в Украине. Если будет интересное предложение, буду рассматривать, так как у меня семья, маленькая дочка. Мне хочется быть ближе к дому", - сказал Козьбан.

Напомним, что Козьбан играл за "Агробизнес" с февраля этого года и покинул команду по окончанию сезона.

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В статье: Дмитрий Козьбан Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
17.08.2020 в 22:05
з заграниці - прибалтика з зарплатою 500 євро.
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