Козьбан: Есть предложения из-за границы, но хотелось бы остаться в Украине

Нападающий Дмитрий Козьбан, который недавно покинул " Агробизнес ", дал комментарий касательно дальнейшего развития своей карьеры.

"У меня есть варианты как из-за границы, так и по Украине. Я сейчас думаю. Надеюсь в ближайшее время определюсь. Пока склоняюсь больше к загранице, но хотелось бы остаться в Украине. Если будет интересное предложение, буду рассматривать, так как у меня семья, маленькая дочка. Мне хочется быть ближе к дому", - сказал Козьбан.

Напомним, что Козьбан играл за "Агробизнес" с февраля этого года и покинул команду по окончанию сезона.