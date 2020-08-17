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Козьбан: Есть предложения из-за границы, но хотелось бы остаться в Украине
Форвард уже не является игроком Агробизнеса
Нападающий Дмитрий Козьбан, который недавно покинул "
"У меня есть варианты как из-за границы, так и по Украине. Я сейчас думаю. Надеюсь в ближайшее время определюсь. Пока склоняюсь больше к загранице, но хотелось бы остаться в Украине. Если будет интересное предложение, буду рассматривать, так как у меня семья, маленькая дочка. Мне хочется быть ближе к дому", - сказал Козьбан.
Напомним, что Козьбан играл за "Агробизнес" с февраля этого года и покинул команду по окончанию сезона.