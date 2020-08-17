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Авангард объявил имя нового главного тренера

Первая лига
(2 голосов)

Алексей Городов избавился от приставки и.о.

Авангард объявил имя нового главного тренера
Новина українською

Краматорский "Авангард" утвердил Алексея Городова новым главным тренером команды.

Городов, который ранее работал с командой U-19, был назначен исполняющим обязанности неделю назад после ухода Александра Косевича.

Ну а сегодня клуб объявил, что подписал с тренером полноценный контракт сроком на 1 год, то есть, до конца следующего сезона.

Именно Алексей Анатольевич формировать новый состав и готовить команду к матчам первой лиги и Кубка Украины сезона 2020/21.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Авангард" в Первой лиге финишировал на 8-м месте в турнирной таблице.

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В статье: Авангард (Краматорск) Алексей Городов
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Источник:
ФК Авангард

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