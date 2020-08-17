Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авангард объявил имя нового главного тренера
Алексей Городов избавился от приставки и.о.
Краматорский "
Городов, который ранее работал с командой U-19, был назначен исполняющим обязанности неделю назад
Ну а сегодня клуб объявил, что подписал с тренером полноценный контракт сроком на 1 год, то есть, до конца следующего сезона.
Именно Алексей Анатольевич формировать новый состав и готовить команду к матчам первой лиги и Кубка Украины сезона 2020/21.
Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Авангард" в Первой лиге финишировал на 8-м месте в турнирной таблице.