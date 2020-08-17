Авангард объявил имя нового главного тренера

Краматорский " Авангард " утвердил Алексея Городова новым главным тренером команды.

Городов, который ранее работал с командой U-19, был назначен исполняющим обязанности неделю назад после ухода Александра Косевича.

Ну а сегодня клуб объявил, что подписал с тренером полноценный контракт сроком на 1 год, то есть, до конца следующего сезона.

Именно Алексей Анатольевич формировать новый состав и готовить команду к матчам первой лиги и Кубка Украины сезона 2020/21.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Авангард" в Первой лиге финишировал на 8-м месте в турнирной таблице.