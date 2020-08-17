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Кто заменит Карпаты в Первой лиге определится в дополнительном матче

Первая лига
(1 голосов)

Неудачники плей-офф могут разыграть еще одну путевку

Кто заменит Карпаты в Первой лиге определится в дополнительном матче
Новина українською

"Карпаты" после понижения в классе не планируют выступать в Первой лиге.

В связи с этим в дивизионе может появиться вакантное место. Сейчас активно прорабатываются варианты с проведением 23 или 24 августа дополнительного матча между неудачниками плей-офф за право играть в первом дивизионе, сообщил директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко.

"Хотя "Металлург" уступил дома в первом матче плей-офф "Альянсу", мы не собираемся сдаваться и будем бороться до конца. Однако нужно проработать все варианты развития событий, поэтому мы ведем консультации с ПФЛ по поводу проведения дополнительного поединка между неудачниками плей-офф. Думаю, что 21 августа этот вопрос будет обсуждаться на Конференции ПФЛ и появится конкретика", - заявил Лупашко.

Напомним, что в первых матчах плей-офф за право играть в первой лиге "Верес" победил "Черкащину" (2:0), а "Альянс" - "Металлург" (2:0). Повторные поединки состоятся 20 августа.

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов) Черкащина (Черкассы) ГФК Металлург (Запорожье) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (6)
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Динамо-машина (Киев)
17.08.2020 в 21:12
Шанс для Запорожья!
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Sh@itan (Львів)
17.08.2020 в 20:37
А я думаю заведуть в першу лигу Кривбаса, це ж Україна - справедливість і закони не працюють
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Fata Morgana (Запорожье)
17.08.2020 в 20:26
"Металлург" должен оставаться если по справедливости! И по спортивному принципу - у Черкасс всего ОДНА победа! А "Металлург" еле живой после последних игр на износ! Да и отрыв в 15 (!) очков от них потом и кровью за зря зарабатывали что ли?!
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qwerty33 (Kyiv)
17.08.2020 в 20:44
конечно не зря, нужно же нужно было отрыв сделать чтоб городской или областной совет не бубнел и на конторку катать можно - идеальный расклад
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xapyga (Запорожье)
17.08.2020 в 20:44
зачем он? Ладно была команда завод спонсор.А это деньги с бюджета в никуда
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panas1 (Кременчуг)
17.08.2020 в 20:48
Что ты мелишь ? Металург в обще в первой лиге играть был не должен. Не снемись арсенал вы бы там еще играли уверен. В первый раз по спорт принципу не прошли. И теперь сново на халяву можете остаться. Где здесь справедливость ????
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