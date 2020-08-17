Кто заменит Карпаты в Первой лиге определится в дополнительном матче

"Карпаты" после понижения в классе не планируют выступать в Первой лиге .

В связи с этим в дивизионе может появиться вакантное место. Сейчас активно прорабатываются варианты с проведением 23 или 24 августа дополнительного матча между неудачниками плей-офф за право играть в первом дивизионе, сообщил директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко.

"Хотя "Металлург" уступил дома в первом матче плей-офф "Альянсу", мы не собираемся сдаваться и будем бороться до конца. Однако нужно проработать все варианты развития событий, поэтому мы ведем консультации с ПФЛ по поводу проведения дополнительного поединка между неудачниками плей-офф. Думаю, что 21 августа этот вопрос будет обсуждаться на Конференции ПФЛ и появится конкретика", - заявил Лупашко.

Напомним, что в первых матчах плей-офф за право играть в первой лиге "Верес" победил "Черкащину" (2:0), а "Альянс" - "Металлург" (2:0). Повторные поединки состоятся 20 августа.